Με νέο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ενημερώνει για την πρόοδο των εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, μία ημέρα μετά την παρουσίαση των εξελίξεων για το στέγαστρο του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Ο κ. Δούκας βρέθηκε στο εργοτάξιο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη, δίπλα στο υπό κατασκευή γήπεδο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες τεχνικές εργασίες θεμελίωσης.

Όπως ανέφερε, έχει ολοκληρωθεί η πασσαλοποίηση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ειδικές γεωδαιτικές εργασίες, οι οποίες θα συμβάλουν στην ομαλή εξέλιξη της θεμελίωσης του έργου.

Η σημαντικότερη εξέλιξη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

«Η θετική είδηση είναι ότι χθες βγήκε και η οικοδομική άδεια, άρα σε λίγο και το εργοτάξιο του Ερασιτέχνη θα μοιάζει με το εργοτάξιο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Και συνεχίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

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