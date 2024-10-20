Ένας κυκλώνας ονόματι Όσκαρ πρόκειται να πλήξει σήμερα το νησί της Κούβας, με κίνδυνο να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση του πληθυσμού, έπειτα από μια δεύτερη νύχτα χωρίς ηλεκτρικό εξαιτίας μιας γιγαντιαίας βλάβης.

Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη κρίση της σε διάστημα τριάντα ετών. Για τους περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους της, στην άφιξη αυτού του κυκλώνα, σε συνδυασμό με τη γιγαντιαία βλάβη στην ηλεκτροδότηση που συνεχίζεται από την Παρασκευή, προστίθενται οι ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και ο καλπάζων πληθωρισμός.

Οι αρχές του ανατολικού τμήματος του νησιού «καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουν τον πληθυσμό και τους οικονομικούς πόρους, δεδομένου ότι επίκειται ο κυκλώνας Όσκαρ», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε μήνυμά του που δόθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ στη δημοσιότητα μέσω του X.

Ο Όσκαρ, ο οποίος συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 139 χλμ/ώρα, πρόκειται να φθάσει εντός της ημέρας στην ανατολική Κούβα, όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC).

Σε άλλο μήνυμά της στο X, η κουβανική προεδρία έκανε λόγο για αρχή προόδου όσον αφορά την αποκατάσταση του συστήματος ηλεκτροδότησης.

«Το 16% των καταναλωτών έχουν ήδη ηλεκτρικό και παράγονται περίπου 500 μεγαβάτ. Το σύστημα θα συνεχίσει να αυξάνει το φορτίο του μέσα στις επόμενες ώρες», ανακοίνωσε.

Σε σύγκριση, η χώρα είχε καταναλώσει 3.300 μεγαβάτ την Πέμπτη, παραμονή της καθολικής βλάβης στην ηλεκτροδότηση που συνδέεται με τη διακοπή της λειτουργίας του κύριου θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του νησιού, ο οποίος βρίσκεται στο Ματάνσας (δυτική Κούβα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

