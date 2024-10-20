Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, στη βορειοανατολική Ιταλία, σημειώθηκαν για μια ακόμη φορά εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία που πλήττει εδώ και ημέρες την περιοχή.

Εξαιτίας της αδιάκοπης βροχόπτωσης και υπερχείλισης ποταμών πλημμύρισαν μεγάλο μέρος της πόλης της Μπολόνια και οι περιοχές της Μόντενα, Ρέτζιο Εμίλια, Ραβένα και Πιατσέντσα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η νομαρχία της Μπολόνια, στην περιοχή Πιανόρο εντοπίσθηκε νεκρός ένας άνδρας, ο οποίος είχε παρασυρθεί με το ΙΧ αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού ενός αγνοούμενου.

#Alluvione in corso a #Bologna e comuni limitrofi, questa volta verso l’Appennino. È la terza volta in 18 mesi e no, non è solo una questione di manutenzione. È da ieri che piove ininterrottamente e per ora non accenna a fermarsi. pic.twitter.com/DKm7ZKzexG — Niccolò Monesi (@nmonesi) October 19, 2024

Ο δήμαρχος της Μπολόνια Ματέο Λέπορε από χθες, Σάββατο, το βράδυ κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση και να ανέβουν στα υψηλότερα πατώματα και στις ταράτσες των πολυκατοικιών. Η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων έγινε ακόμη δυσκολότερη, διότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν είχαν αναφερθεί σε ένα τόσο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Visto che non bisogna contestare i lavori per il Tram io le vostre teorie domani proverei a spiegarle a questo ristorante che è lì da oltre 100 anni e che con tutte le alluvioni che ci sono state non ha mai subito nulla del genere!! #Bologna pic.twitter.com/Zx8oDv1Jbi — Federica (@Federicafree) October 19, 2024

Την ώρα αυτή συνεδριάζει η επιχειρησιακή επιτροπή της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, για παροχή επιπλέον βοήθειας στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι ζημιές, για τον γεωργικό τομέα, στην φάση αυτή είναι ανυπολόγιστες.

Σήμερα το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί στην Κάτω Ιταλία και ιδιαίτερα στις ευρύτερες περιοχές της Νάπολης, του Μπάρι, στην Καλαβρία και στην περιφέρεια Μπαζιλικάτα.

Στην περιφέρεια Βένετο, τέλος, της βορειοανατολικής Ιταλίας, αποφασίσθηκε η αναβολή όλων των αγώνων ποδοσφαίρου ερασιτεχνικών ενώσεων εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

Πηγή: skai.gr

