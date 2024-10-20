Λογαριασμός
Ιταλία: Ενας νεκρός και ένας αγνοούμενος από την κακοκαιρία στην Μπολόνια - Συναγερμός και στην Κάτω Ιταλία - Βίντεο

Εξαιτίας της αδιάκοπης βροχόπτωσης πλημμύρισαν πολλές περιοχές στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια - Σε επιφυλακή Νάπολη, Μπάρι και Καλαβρία

ιταλια κακοκαιρία πλημμύρες

Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, στη βορειοανατολική Ιταλία, σημειώθηκαν για μια ακόμη φορά εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία που πλήττει εδώ και ημέρες την περιοχή.

Εξαιτίας της αδιάκοπης βροχόπτωσης και υπερχείλισης ποταμών πλημμύρισαν μεγάλο μέρος της πόλης της Μπολόνια και οι περιοχές της Μόντενα, Ρέτζιο Εμίλια, Ραβένα και Πιατσέντσα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η νομαρχία της Μπολόνια, στην περιοχή Πιανόρο εντοπίσθηκε νεκρός ένας άνδρας, ο οποίος είχε παρασυρθεί με το ΙΧ αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού ενός αγνοούμενου.

Ο δήμαρχος της Μπολόνια Ματέο Λέπορε από χθες, Σάββατο, το βράδυ κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση και να ανέβουν στα υψηλότερα πατώματα και στις ταράτσες των πολυκατοικιών. Η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων έγινε ακόμη δυσκολότερη, διότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν είχαν αναφερθεί σε ένα τόσο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Την ώρα αυτή συνεδριάζει η επιχειρησιακή επιτροπή της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, για παροχή επιπλέον βοήθειας στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι ζημιές, για τον γεωργικό τομέα, στην φάση αυτή είναι ανυπολόγιστες.

Σήμερα το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί στην Κάτω Ιταλία και ιδιαίτερα στις ευρύτερες περιοχές της Νάπολης, του Μπάρι, στην Καλαβρία και στην περιφέρεια Μπαζιλικάτα.

Στην περιφέρεια Βένετο, τέλος, της βορειοανατολικής Ιταλίας, αποφασίσθηκε η αναβολή όλων των αγώνων ποδοσφαίρου ερασιτεχνικών ενώσεων εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

