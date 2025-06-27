Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες Πέμπτη στον Τύπο ότι η ΕΕ έλαβε το «πιο πρόσφατο έγγραφο των ΗΠΑ» για τις διαπραγματεύσεις για τους τελωνειακούς δασμούς.

«Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι», τόνισε η κ. φον ντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους εξερχόμενη από το ευρωπαϊκό συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

«Το εξετάζουμε (...) Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε συμφωνία. Ταυτόχρονα, προετοιμαζόμαστε για την πιθανότητα να μην κλειστεί ικανοποιητική συμφωνία. Για αυτό διαβουλευθήκαμε όσον αφορά τον κατάλογο επανεξισορρόπησης και θα υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα όπως χρειάζεται», πρόσθεσε η γερμανίδα επικεφαλής της Κομισιόν μετά τη σύνοδο κορυφής.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπή έκρινε επίσης ότι η συνεργασία με χώρες του Ειρηνικού θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον ανασχεδιασμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που μοιάζει να έχει παραμεριστεί εν μέσω των δασμών των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ και των γεωπολιτικών εντάσεων.

«Οι ασιατικές χώρες θέλουν να έχουν δομημένη εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί το ίδιο. Και κατά συνέπεια είπα πως μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό ως την έναρξη του ανασχεδιασμού του ΠΟΕ», είπε η κ. φον ντερ Λάιεν στον Τύπο μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ χθες.

Σκοπός είναι «να δείξουμε στον κόσμο ότι το ελεύθερο εμπόριο με μεγάλο αριθμό χωρών είναι εφικτό», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Αναφερόταν στη συνεργασία με τη CPTPP («συνεκτική και προοδευτική συμφωνία για την εταιρική σχέση της μιας πλευράς του Ειρηνικού με την άλλη»), εμπορική συμφωνία διαφόρων κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Χιλής και της Σιγκαπούρης.

