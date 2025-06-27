ΕΕ: Βήματα για την οικοδόμηση πλήρως ολοκληρωμένης και διασυνδεδεμένης Ενεργειακής Ένωσης ως το 2030

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ενοποίησης της ενιαίας αγοράς για την ευημερία της Ευρώπης και την παγκόσμια επιρροή της ΕΕ, με έμφαση στην καινοτομία.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη άρσης εμποδίων στην αγορά, τη στήριξη παραδοσιακών βιομηχανιών και την προώθηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Επιπλέον, επανέλαβε τη σημασία της οικοδόμησης μιας πλήρως ολοκληρωμένης και διασυνδεδεμένης Ενεργειακής Ένωσης μέχρι το 2030, διασφαλίζοντας ενεργειακή ασφάλεια, ανθεκτικότητα και βιώσιμες λύσεις, καθώς και τη μείωση ενεργειακών εξαρτήσεων.

Πηγή: skai.gr

