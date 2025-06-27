Το «χειρότερο σενάριο» μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς της Κυριακής στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, που είχαν «αληθινή αποτελεσματικότητα», θα ήταν το Ιράν να αποχωρήσει από τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (NPT), έκρινε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Η εξέλιξη αυτή θα αποτελούσε «εκτροπή», «εξασθένιση» της «συλλογικής» ασφάλειας, είπε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους στον Τύπο μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Για να «προστατευθεί η συνθήκη μη διάσωσης», ανακοίνωσε πως έχει την πρόθεση να διεξαγάγει συνομιλίες «εντός των επόμενων ημερών» και με τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αρχίζοντας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συνομίλησε χθες Πέμπτη.

