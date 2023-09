Κόσοβο: Θρίλερ από το πρωί με την πολιορκία μοναστηριού - 4 νεκροί από τις ανταλλαγές πυροβολισμών

Δραματική και χαοτική είναι η κατάσταση στο βόρειο Κόσοβο. Ένοπλοι που επέβαιναν σε τεθωρακισμένα οχήματα εισέβαλαν σήμερα στο χωριό στο Μπάνισκο, που κατοικείται κυρίως από Σέρβους, συγκρούστηκαν με την αστυνομία και ταμπουρώθηκαν στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου, κρατώντας ομήρους τους μοναχούς και δεκάδες προσκυνητές που εκέινη την ώρα επισκέπτονταν την μονή.

Η αστυνομία του Κοσόβου ανακοίνωσε ότι ένας αστυνομικός και τρεις από τους σχεδόν 30 δράστες της επίθεσης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών γύρω από το χωριό Μπάνισκο.

Μοναχοί και προσκυνητές είχαν κλειστεί μέσα στον ναό του σερβικού ορθόδοξου μοναστηριού καθώς η πολιορκία μαινόταν επί ώρες.

Earlier today the #Serbian #Orthodox #Church in #Kosovo strongly and explicitely condemned today's armed assault by unidentified heavily armed assailants on #Kosovo police. The Church also denounced the forceful intrusion by armed individuals into the Banjska monastery,… pic.twitter.com/ItgkiBE0S3

Η επισκοπή της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ράσκα-Πρίζρεν, η οποία περιλαμβάνει το Μπάνισκο, είπε ότι άνδρες μέσα σε τεθωρακισμένο όχημα εισέβαλαν στο μοναστήρι, αναγκάζοντας τους μοναχούς και τους επισκέπτες πιστούς να κλειδωθούν μέσα στον ναό.

"Ένοπλοι μασκοφόροι κυκλοφορούν στον περίβολο και ακούγονται περιστασιακά πυροβολισμοί", ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

#Serbia #Kosovo

Videos from the north of Kosovo and Metohija (Banjska) have appeared on the Internet, on which you can hear the action of small arms.

Kosovo PM #Kurti says the 30 Serbs who did it are surrounded and call on them to surrender. pic.twitter.com/O102cfbbCe