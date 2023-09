Ένταση στο βόρειο Κόσοβο μετά τον θάνατο αστυνομικού σε ανταλλαγή πυρών

Νέα ένταση προκαλεί στο βόρειο Κόσοβο ο θάνατος ενός αστυνομικού και ο τραυματισμός ενός άλλου κατά την ανταλλαγή πυρών έξω από το χωριό Μπάινσκο που κατοικείται κυρίως από Σέρβους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα ξημερώματα της Κυριακής περίπολος της συνοριακής αστυνομίας του Κοσόβου παρατήρησε ότι δύο φορτηγά τα οποία δεν έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Μπάινσκο. Ζήτησε ενισχύσεις και όταν έφτασαν αλλά τρία περιπολικά δέχτηκαν επίθεση με πυροβόλα όπλα και χειροβομβίδες από την κατεύθυνση του χωριού. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί ο ένας εκ των οποίων λίγο αργότερα κατέληξε, αναφέρεται στο επίσημο ανακοινωθέν.

One #policeman has been killed and #another injured, in the early hours of this morning in the north of 🇽🇰, reports director of @Kosovo_Police, Gazmend Hoxha. pic.twitter.com/Wa7tEhgQGu