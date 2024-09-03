Κοντά σε συμφωνία είναι οι ΗΠΑ για να στείλουν στην Ουκρανία πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να χτυπήσουν βαθιά στη Ρωσία, αλλά το Κίεβο θα χρειαστεί να περιμένει αρκετούς μήνες για την παράδοσή τους καθώς οι ΗΠΑ εργάζονται πάνω σε τεχνικά ζητήματα πριν από οποιαδήποτε αποστολή, αναφέρει το πρακτορείο Reuters που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η συμπερίληψη των κοινών πυραύλων αέρος-εδάφους Standoff (JASSM) σε ένα εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ανακοινωθεί αυτό το φθινόπωρο, ανέφεραν τρεις πηγές, αν και δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση.

The USA may transfer long-range JASSM missiles to Ukraine, Reuters has quoted US officials as saying



A decision is expected in the fall, with delivery possible a few months after that. No final decision has been made yet, and it is unclear whether restrictions on strikes on… pic.twitter.com/plMVvObXfy — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2024

Η αποστολή πυραύλων JASSM στην Ουκρανία θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά το πεδίο της σύγκρουσης τοποθετώντας στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων με όπλα ακριβείας μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής επικράτειας, εξέλιξη ωστόσο που εγείρει ανησυχίες στην κυβέρνηση Μπάιντεν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πύραυλοι stealth JASSM, οι οποίοι είναι αόρατοι, μπορούν να χτυπήσουν με μεγαλύτερη εμβέλεια από ό,τι άλλοι πύραυλοι που διαθέτει η Ουκρανία, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων και τη μεταφορά της αλυσίδας ανεφοδιασμού κατά εκατοντάδες μίλια πίσω.

Η εξέλιξη θα δυσκολέψει τη Ρωσία στο να διατηρήσει τις επιθετικές της επιχειρήσεις και ενδεχομένως να προσφέρει στην Ουκρανία ένα στρατηγικό πλεονέκτημα.

⚡️🇺🇸American JASSM long-range cruise missiles will be included in the aid package to 🇺🇦Ukraine already this fall, - Reuters



The range is 370 km

Payload — 450 kg



Currently, the integration of these missiles is underway, and permission to use missiles on the territory of Russia… pic.twitter.com/ynvwZ5QnJb — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 3, 2024

Η εκτόξευση των συγκεκριμένων πυραύλων από σημεία κοντά στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία θα μπορούσε να τους επιτρέψει να χτυπήσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέχρι τις ρωσικές πόλεις Voronezh και Bryansk. Παράλληλα, στον νότο κοντά στις πρώτες γραμμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πλήγματα σε αεροδρόμια ή ναυτικές εγκαταστάσεις στην Κριμαία.

Ο πύραυλος JASSM μέχρι στιγμής έχει ενσωματωθεί μόνο σε αεροσκάφη αμερικανικής σχεδίασης. Η Ουκρανία στο τέλος των παραδόσεων θα διαθέτει αρκετές δεκάδες F-16, το καθένα από τα οποία θα μπορεί να μεταφέρει δύο από τους πυραύλους κρουζ.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους είπε ότι έγιναν προσπάθειες να καταστεί ο πύραυλος συμβατός με μη δυτικά μαχητικά αεροσκάφη που διαθέτει η Ουκρανία. Αν και ο αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποια αεροσκάφη που διαθέτει η Ουκρανία είναι συμβατοί οι JASSM, η ουκρανική αεροπορία χρησιμοποιεί αεροσκάφη MiG-29, Su-24 και Su-27 της Σοβιετικής εποχής.

Το Politico ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ήταν «ανοιχτή» στο να δώσει στην Ουκρανία JASSM.

Η ανάγκη της Ουκρανίας για περισσότερα και πιο ισχυρά όπλα αυξάνεται καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονη πίεση από τις ρωσικές δυνάμεις κατά μήκος του ανατολικού της μετώπου.

Παλαιότερα μοντέλα JASSM, τα οποία κατασκευάζονται από την Lockheed Martin Corp LMT.N, έχουν εμβέλεια περίπου 230 μίλια (370 χλμ.). Οι πύραυλοι, μήκους περίπου 4 μέτρων, έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζονται δύσκολα από τα ραντάρ. Μπορούν να πετάξουν κοντά στο έδαφος και μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να διαγράψουν κυκλικές τροχιές για να αποφύγουν την αεράμυνα.

Υπάρχει επίσης ένας πύραυλος JASSM μεγαλύτερου βεληνεκούς που μπορεί να πετάξει περισσότερα από 500 μίλια μακριά. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αμέσως ποιον από τους δύο τύπους εξέταζε να δώσει η Ουάσιγκτον.

Η παροχή JASSM στην Ουκρανία θα ασκούσε επίσης πίεση στην Ουάσιγκτον να άρει τους περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα, επειδή τα αποτελέσματά τους θα ήταν περιορισμένα εάν δεν δοθεί η άδεια για χρήση σε στόχους εντός της Ρωσίας, δήλωσε ένας υπάλληλος του Κογκρέσου που εργάζεται για το θέμα.

Οι ΗΠΑ δίσταζαν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με όπλα που θα μπορούσαν να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία υπό το φόβο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Οι σύμμαχοι έχουν προμηθεύσει το Κιέβο με όπλα, αλλά με περιορισμούς ως προς το πώς και πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά στο εσωτερικό της Ρωσίας, αφού ανησυχούν ότι τέτοια πλήγματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα που θα συμπαρασύρουν τις χώρες του ΝΑΤΟ στον πόλεμο.

Ο πύραυλος JASSM φέρει μεγάλη κεφαλή βάρους 1.000 λιβρών, αλλά σε αντίθεση με τους πυραύλους Storm Shadow και SCALP που έχουν ήδη φτάσει στο Κίεβο από τη Βρετανία και τη Γαλλία, δεν έχει σχεδιαστεί για να διαπερνά θωρακισμένα καταφύγια. Οι νεότερες παραλλαγές του κοστίζουν περίπου 1 εκατ. δολάρια ανά μονάδα.

Αν και τα παλαιότερα μοντέλα μπορεί να είναι λιγότερο ανθεκτικά στον ηλεκτρονικό πόλεμο, η τρέχουσα έκδοση του JASSM, ο ανιχνευτής υπερύθρων θα τον βοηθούσε να βρει τον στόχο του ακόμη και συνθήκες έντονων παρεμβολών, δήλωσε ο Τζορτζ Ουίλιαμ Χέρμπερτ του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών Middlebury στο Monterey της Καλιφόρνιας.



