Έρευνα: Υποχώρηση της «εθνικής υπερηφάνειας» των Βρετανών

Το ποσοστό των Βρετανών που δηλώνουν υπερήφανοι για την ιστορία και τη σημερινή πραγματικότητα της χώρας τους έχει μειωθεί σε σύγκριση με αντίστοιχη προηγούμενη σφυγμομέτρηση το 2013.

Προ δεκαετίας το ποσοστό όσων δήλωναν υπερήφανοι για τη βρετανική ιστορία έφτανε το 86%, ενώ σήμερα έχει μειωθεί στο 64%, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (NatCen).

Το ποσοστό εκείνων που είναι υπερήφανοι για τη σημερινή λειτουργία της δημοκρατίας στη Βρετανία έχει υποχωρήσει από το 69% στο 53% και όσων δηλώνουν υπερήφανοι για τα οικονομικά επιτεύγματα της χώρας από 57% σε 44%.

Μείωση καταγράφεται και στο ποσοστό των υπερήφανων πολιτών για την πολιτική επιρροή της Βρετανίας στον κόσμο, συγκεκριμένα στο 48% από το 59% μια δεκαετία πριν.

Ενδιαφέρον έχει και η μείωση του ποσοστού εκείνων που δηλώνουν ότι για να μπορεί κάποιος να χαρακτηρίζεται ως «πραγματικά Βρετανός» πρέπει να έχει γεννηθεί στη χώρα. Την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί από 74% σε 55%.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του NatCen Τζίλιαν Πράιορ σχολίασε πως η νέα μέτρηση αποκαλύπτει μια χώρα που επαναπροσδιορίζεται. «Η νεότερη έκθεσή μας βρίσκει ότι η Βρετανία έχει γίνει πιο συμπεριληπτική στις απόψεις της για το τι σημαίνει να είσαι Βρετανός. Αυτή η αλλαγή ίσως έχει επηρεαστεί από την αυξανόμενη ετερογένεια και τις μικτές υπηκοότητες εντός της Βρετανίας, κάτι που συνθέτει ένα πορτρέτο ενός έθνους που επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του», είπε η κα Πράιορ.

Σε υψηλά ποσοστά διατηρείται η εθνική υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα της Βρετανίας στις τέχνες και τη λογοτεχνία (79% τώρα έναντι 80% το 2013) και στον αθλητισμό (77% έναντι 84%).

Πηγή: skai.gr

