Κάνουμε βόλτα στην πίστα motocross της Σπερχειάδας και γνωρίζουμε έναν 13χρονο αναβάτη

Η φυσική πίστα motocross στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας, κάποτε στολίδι της Κεντρικής Ελλάδας, ερημώνει λόγω έλλειψης πόρων και αδιαφορίας. Όμως νέοι και παλιοί λάτρεις του αθλήματος προσπαθούν να την κρατήσουν ζωντανή.
Ο Γιάννης Ψωρογιάννης μεταδίδει την εμπειρία του στον γιο του, που συμμετέχει σε πανελλήνια πρωταθλήματα, ενώ μικροί και μεγάλοι συνεχίζουν τις προπονήσεις, με όνειρο η πίστα να ξαναγίνει ξανά το κέντρο του motocross στην περιοχή. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέφτηκε την πίστα και συνομίλησε με τους λάτρεις του αθλήματος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.