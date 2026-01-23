Κάνουμε βόλτα στην πίστα motocross της Σπερχειάδας και γνωρίζουμε έναν 13χρονο αναβάτη

Η φυσική πίστα motocross στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας, κάποτε στολίδι της Κεντρικής Ελλάδας, ερημώνει λόγω έλλειψης πόρων και αδιαφορίας. Όμως νέοι και παλιοί λάτρεις του αθλήματος προσπαθούν να την κρατήσουν ζωντανή.

Ο Γιάννης Ψωρογιάννης μεταδίδει την εμπειρία του στον γιο του, που συμμετέχει σε πανελλήνια πρωταθλήματα, ενώ μικροί και μεγάλοι συνεχίζουν τις προπονήσεις, με όνειρο η πίστα να ξαναγίνει ξανά το κέντρο του motocross στην περιοχή. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέφτηκε την πίστα και συνομίλησε με τους λάτρεις του αθλήματος.

