Η Citigroup αναμένεται να προχωρήσει σε νέες απολύσεις τον Μάρτιο

Η Citigroup αναμένεται να απολύσει επιπλέον εργαζομένους τον Μάρτιο, μετά από έναν γύρο περίπου 1.000 περικοπών θέσεων εργασίας αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Το νέο κύμα απολύσεων αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την καταβολή των μπόνους, ανέφεραν οι πηγές, χωρίς να διευκρινίσουν την κλίμακα ή τις γεωγραφικές περιοχές που αφορούν τα – μέχρι πρότινος μη δημοσιοποιημένα – σχέδια.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του εκτεταμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης που υλοποιεί η διευθύνουσα σύμβουλος της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, με στόχο τη μείωση του κόστους, την αντιμετώπιση κανονιστικών προβλημάτων και την ενίσχυση της κερδοφορίας, ώστε η τράπεζα να πλησιάσει τους ανταγωνιστές της.

Οι απολύσεις του Μαρτίου είναι πιθανό να επηρεάσουν διευθύνοντες συμβούλους (managing directors) και ανώτερα στελέχη σε διάφορες επιχειρηματικές μονάδες, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Ορισμένα ανώτερα στελέχη έχουν ήδη επανατοποθετηθεί σε άλλες διευθύνσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέσεις πριν από τη μείωση του προσωπικού, ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι περικοπές αυτού του μήνα επηρέασαν επίσης πολλά ανώτερα στελέχη, σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς συζητούν ζητήματα προσωπικού.

Σε ανακοίνωσή της, η Citigroup ανέφερε ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να μειώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το 2026. «Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν προσαρμογές που κάνουμε ώστε τα επίπεδα στελέχωσης, οι τοποθεσίες και η εξειδίκευση να ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες επιχειρηματικές ανάγκες, τις αποδοτικότητες που έχουμε επιτύχει μέσω της τεχνολογίας και την πρόοδο στο έργο του Μετασχηματισμού μας, το οποίο πλησιάζει στην τελική του μορφή».

Ο οικονομικός διευθυντής, Μαρκ Μέισον, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα ότι το εργατικό δυναμικό της Citi μειώθηκε από 240.000 εργαζομένους το 2022 σε 226.000 στο τέλος του περασμένου έτους.

«Μειώνουμε το προσωπικό και αναμένουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί, καθώς επανεξετάζουμε την πορεία της βάσης εξόδων μας», είπε ο Μέισον στους αναλυτές σε ξεχωριστή τηλεδιάσκεψη, επισημαίνοντας το κόστος ύψους 800 εκατ. δολαρίων που σχετίζεται με αποζημιώσεις απολύσεων το περασμένο έτος.

Η στρατηγική της Τζέιν Φρέιζερ

Οι νέοι γύροι απολύσεων, καθώς και μια ακόμη αναδιοργάνωση που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο, αποτελούν τα επόμενα βήματα στη στρατηγική της Φρέιζερ.

Η Φρέιζερ, η οποία ανέλαβε τον ρόλο της CEO το 2021, έλαβε εφάπαξ πακέτο μετοχών αξίας 25 εκατ. δολαρίων για την πρόοδο στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξελέγη πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου τον Οκτώβριο.

Το 2023 και το 2024 η εταιρεία ανακοίνωσε δημόσια μεγάλες περικοπές προσωπικού, καθώς μείωνε τα διοικητικά επίπεδα και πωλούσε περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες μειώσεις προσωπικού γίνονται πιο διακριτικά, σύμφωνα με τρίτη πηγή, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος.

Οι περικοπές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η τράπεζα λαμβάνει κανονιστική ανακούφιση. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) έκλεισε ειδοποιήσεις που απαιτούσαν από την τράπεζα να διορθώσει αδυναμίες στη διαχείριση κινδύνου συναλλαγών, ενώ το Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος (OCC) απέσυρε τροποποίηση του 2024 σε κανονιστική κύρωση του 2020, γνωστή ως consent order.

Η μετοχή της Citi σημείωσε άνοδο 65,8% το 2025, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι των ανταγωνιστών και του δείκτη τραπεζικών μετοχών .BKX. Η τράπεζα επαναγόρασε μετοχές ύψους 13,25 δισ. δολαρίων πέρυσι, ενώ φέτος η μετοχή της καταγράφει πτώση 0,8% μέχρι στιγμής.

