Ο Αλέξης Παπαχελάς, τρεις δεκαετίες μετά την Κρίση των Ιμίων, άνοιξε τον φάκελο του στρατιωτικού και διπλωματικού θρίλερ που έφερε Ελλάδα και Τουρκία στα πρόθυρα της ένοπλης σύγκρουσης, στο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων «Ίμια: 30 χρόνια μετά».

Η Κρίση των Ιμίων και τα διαχρονικά διδάγματά της μπήκαν στο μικροσκόπιο του Αλέξη Παπαχελά και του ΣΚΑΪ και το τηλεοπτικό κοινό ανταποκρίθηκε θετικά στη μεγάλη έρευνα για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης (prime time) και έχοντας ισχυρό ανταγωνισμό, τα δύο επεισόδια του ντοκιμαντέρ σημείωσαν μέσο όρο 10,8% στο γενικό σύνολο, ενώ 2.280.838 διαφορετικοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για ένα λεπτό, τουλάχιστον ένα από τα δύο επεισόδια.

Στα δύο επεισόδια, που μεταδόθηκαν την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αποτυπώθηκε το κλίμα των ταραγμένων εκείνων ημερών. Η ακριβής καταγραφή των γεγονότων βασίστηκε σε δημοσιογραφική έρευνα, σε είκοσι και πλέον συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γεγονότων στις δύο όχθες του Αιγαίου, πλούσιο αρχειακό υλικό και αποκλειστικά ηχητικά ντοκουμέντα που ακούστηκαν πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, όπως οι διάλογοι που έγιναν εκείνο το βράδυ ανάμεσα στον θάλαμο επιχειρήσεων του ΓΕΝ και τη φρεγάτα «Ναβαρίνον» αλλά και το μοιραίο ελικόπτερο.

Τι συνέβη πραγματικά με το «Φιγκέν Ακάτ»; Ποιοι δημιούργησαν αυτή την κρίση; Ποιο ήταν το σχέδιο της Τουρκίας και σε τι στόχευε; Πώς υψώθηκε η ελληνική σημαία στα Ανατολικά Ίμια και ποιος διέταξε την αντικατάστασή της από την τουρκική; Τι κινήσεις έκανε -ή δεν έκανε- η ηγεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων; Πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Σημίτη την πρώτη κρίση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει; Τι ρόλο έπαιξαν οι Αμερικανοί; Τι ακριβώς συνέβη κεκλεισμένων των θυρών και πώς φτάσαμε μια ανάσα πριν τον πόλεμο; Τι συνέβη στην κρίσιμη σύσκεψη στο γραφείο του πρωθυπουργού; Υπήρχαν αγεφύρωτα χάσματα μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας μας; Πώς κατάφεραν οι Τούρκοι κομάντος να αποβιβαστούν στα Δυτικά Ίμια και γιατί η πληροφορία αυτή έμενε ανεπιβεβαίωτη για τέσσερις ώρες; Ποια ήταν τα επιχειρησιακά σφάλματα ή οι παραλείψεις που έγιναν; Τι πήγε λάθος με το μοιραίο ελικόπτερο; Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτή η τραγωδία; Πώς φτάσαμε σε συμφωνία με την Τουρκία και ποιο ήταν το διαπραγματευτικό χαρτί των Αμερικανών; Τι μάθαμε 30 χρόνια μετά την Κρίση των Ιμίων και ποια διδάγματα πρέπει να κρατήσουμε για τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων;

Το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, επιχείρησε να λάβει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα και, μεταξύ άλλων, κατέγραψε:

Χ. Λυμπέρης: Όταν έμαθα για τη ρηματική διακοίνωση των Τούρκων ήταν θέμα χρόνου να προκληθεί η ένταση:

Δ. Καραϊτίδης: Η απόφαση του τότε Πρωθυπουργού ήταν να μην λάβει διαστάσεις το θέμα:

Δ. Διακομιχάλης: Όταν οι Τούρκοι αμφισβήτησαν το χώρο μας εμείς πήγαμε και βάλαμε την σημαία:



Οι Τούρκοι ανεβάζουν στα Ίμια την Τουρκική σημαία, οι κινήσεις της ελληνικής πλευράς:

Η εντολή της Τσιλέρ ήταν η Ελληνική σημαία να κατέβει και τα Ελληνικά στρατεύματα να φύγουν:

Η στιγμή που ήμασταν μια ανάσα από την πολεμική σύγκρουση:

Τα δύο επεισόδια του ντοκιμαντέρ «Ίμια: 30 χρόνια μετά» είναι ήδη διαθέσιμα on demand στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID και από το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου και στο https://www.youtube.com/@SKAIgr/videos.

Έρευνα – Παρουσίαση – Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Λουκάκος

Αρχισυνταξία: Άγγελος Σκορδάς

Διεύθυνση Παραγωγής: Λάμπρος Παπαδέας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νικόλας Ποττάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Ειρήνη Δράκου

Μοντάζ: Κατερίνα Κουτσοχερίτη

Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Θανάσης Κατσικίδης

Έρευνα Αρχείου: Μυρτώ Κατσίγερα

Εκτέλεση Παραγωγής: dotmov

