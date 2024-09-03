Bloomberg: Το Ιράν στέλνει άμεσα βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένουν ότι το Ιράν θα παραδώσει σύντομα βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, μια κίνηση που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να προκαλέσει μια ταχεία απάντηση από τους συμμάχους του Κιέβου, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.



Το Ιράν είναι γνωστό ότι προμηθεύει στρατιωτικό εξοπλισμό και τεχνολογία στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed-136/131, που χρησιμοποιούνται για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και αμάχους στην Ουκρανία, γεγονός που εγείρει έντονες ανησυχίες καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.



Ο νέος πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, περιέγραψε επίσης τη Ρωσία ως «πολύτιμο στρατηγικό σύμμαχο και γείτονα», σηματοδοτώντας τη δέσμευση της κυβέρνησής του να εμβαθύνει τους δεσμούς με τη Μόσχα.



Ενώ το Ιράν έχει ήδη προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατοντάδες drones τα τελευταία δυόμισι χρόνια του πολέμου πλήρους κλίμακας, οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν μεγαλύτερη απειλή λόγω της υψηλότερης ταχύτητάς τους και του μεγαλύτερου ωφέλιμου φορτίου σε σύγκριση με τους πυραύλους κρουζ ή τα drones.



Ο ακριβής τύπος, η ποσότητα και το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων παραμένουν άγνωστα, αλλά ένας αξιωματούχος, σύμφωνα με το Bloomberg, άφησε να εννοηθεί ότι οι αποστολές βαλλιστικών πυραύλων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εντός των επόμενων ημερών.

Κυρώσεις κατά του Ιράν για την υποστήριξη της Ρωσίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει την Τεχεράνη για τέτοιες ενέργειες και συνεχίζουν ενεργά διπλωματικές προσπάθειες για να αποτρέψουν τη μεταφορά, αναφέρει το Bloomberg.



Εάν το Ιράν προχωρήσει στη μεταφορά βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει πρόσθετες κυρώσεις από τα δυτικά κράτη. Ωστόσο, δεδομένων των εκτεταμένων κυρώσεων που έχουν ήδη επιβληθεί κατά της Τεχεράνης, η αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων παραμένει αβέβαιη.



Η G7 έχει προηγουμένως επιβάλει κυρώσεις στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα για προμήθεια όπλων στη Ρωσία, και εργάζεται για να ενισχύσει τους περιορισμούς σε εταιρείες στην Κίνα και αλλού που παρέχουν στη Ρωσία εξαρτήματα που χρειάζονται για την κατασκευή όπλων.

Η Ρωσία βασίζεται σε πολεμική βοήθεια από το Ιράν, τη Β. Κορέα και την Κίνα

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας έχει αποδείξει την ικανότητα να παράγει πυραύλους και πυρομαχικά με ρυθμό που συχνά ξεπερνά τις δυνατότητες αποστολής όπλων των συμμάχων της Ουκρανίας. Αρκετοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν έχουν ακόμη τηρήσει τις δεσμεύσεις που δόθηκαν στη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο.



Το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας περιλαμβάνει τόσο εγχώρια παραγωγή όσο και λιγότερο ακριβή βορειοκορεατικά όπλα.



Στην πρόσφατη επίθεση στο Κίεβο χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Iskander-M ρωσικής κατασκευής και βορειοκορεατικά μοντέλα KN-23 που εκτοξεύτηκαν από περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει να προτρέπει τους συμμάχους να αυξήσουν τις πολεμικές προμήθειες και να άρουν τους περιορισμούς ώστε τα όπλα που παρέχει η Δύση να χτυπούν βαθιά στο ρωσικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιθέσεις είναι απαραίτητες για να στοχεύσουν αεροδρόμια και εκτοξευτές που χρησιμοποιούνται εναντίον ουκρανικών πόλεων και υποδομών.



Τον Αύγουστο, το Reuters ανέφερε ότι το Ιράν ετοιμάζεται να παραδώσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους Fath-360 στη Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία, επικαλούμενος ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών.



Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέτεινε τις κυρώσεις κατά του Ιράν έως τις 27 Ιουλίου 2025, λόγω της στρατιωτικής υποστήριξης της Τεχεράνης στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και της υποστήριξης ένοπλων ομάδων στη Μέση Ανατολή. Οι κυρώσεις στοχεύουν 12 άτομα και εννέα οντότητες και περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.