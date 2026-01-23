Politico: Σχέδιο 800 δισ. δολαρίων από ΗΠΑ και ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύουν να κινητοποιήσουν έως και 800 δισ. δολάρια από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.

Ένα 18σέλιδο σχέδιο δεκαετούς διάρκειας προβλέπει τη διασφάλιση της ανάκαμψης της Ουκρανίας και την ταχεία πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποκαλύπτει έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαβιβάστηκε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η στρατηγική ανάκαμψης και η προοπτική στενότερης σχέσης με την ΕΕ εξαρτώνται από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, καθιστώντας το σχέδιο επισφαλές όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξούν να κινητοποιήσουν έως και 800 δισ. δολάρια από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μετά τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας, σύμφωνα με έγγραφο που εξασφάλισε το Poltico.

Το 18σέλιδο έγγραφο περιγράφει ένα δεκαετές σχέδιο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανάκαμψης της Ουκρανίας, προβλέποντας παράλληλα ταχεία πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε το σχέδιο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών την Πέμπτη το βράδυ. Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες της ΕΕ που μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ωστόσο, ενώ οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον κινητοποιούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και προβάλλουν την Ουκρανία ως μελλοντικό κράτος-μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική εξαρτάται από το αν θα επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Με τον πόλεμο σε εξέλιξη, το σχέδιο παραμένει επισφαλές.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040, συνοδευόμενη από ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών με στόχο την εκκίνηση του εγχειρήματος. Ωστόσο, η προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων καθίσταται δύσκολη όσο η σύγκρουση συνεχίζεται, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων παγκοσμίως, τη BlackRock, η οποία συμμετέχει συμβουλευτικά στο σχέδιο ανοικοδόμησης αφιλοκερδώς.

«Σκεφτείτε το: αν είστε ένα συνταξιοδοτικό ταμείο, έχετε θεσμική ευθύνη απέναντι στους πελάτες σας, στους συνταξιούχους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσει κανείς σε μια εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια σωστή αλληλουχία και αυτό θα πάρει χρόνο», πρόσθεσε.

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων που οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Το σχέδιο προϋποθέτει ρητά ότι έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ εγγυήσεις ασφαλείας και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στη μετάβαση της Ουκρανίας από την έκτακτη διεθνή βοήθεια σε μια οικονομία που μπορεί να σταθεί σταδιακά στα δικά της πόδια.

Στο μεταξύ βρίσκεται σε εξέλιξη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία διεξάγεται την Παρασκευή και το Σάββατο στο Αμπού Ντάμπι. Οι ΗΠΑ αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Αντί να παρουσιάζεται πρωτίστως ως δωρητής, το έγγραφο αναδεικνύει την Ουάσιγκτον σε στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και πυλώνα αξιοπιστίας για την ανασυγκρότηση της χώρας.

Το σχέδιο προβλέπει την άμεση εμπλοκή αμερικανικών εταιρειών και τεχνογνωσίας, δίνοντας έμφαση στον ρόλο των ΗΠΑ στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρρυ Φινκ, έχει συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο, μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Την επόμενη δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν 500 δισ. δολάρια από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να διαθέσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ προς το Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2028. Η χρηματοδότηση αυτή εκτιμάται ότι θα «ξεκλειδώσει» επενδύσεις ύψους 207 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ δεσμεύθηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Αμερικανο-Ουκρανικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσουν συγκεκριμένο ποσό.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει περιορίσει τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, το έγγραφο δείχνει ότι οι προτίθενται να προχωρήσουν σε επενδύσεις μετά το τέλος της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι σκοπεύει να επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και έργα τεχνολογίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, είναι δύσκολο να υπάρξει επιχειρηματική δραστηριότητα πριν το τέλος των εχθροπραξιών. «Είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς κάτι τέτοιο να συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα όσο πετούν drones και πύραυλοι», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντεμπραντ.



Πηγή: skai.gr

