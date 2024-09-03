Σε εξέλιξη βρίσκεται μία μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα της Μάγχης, όπου πριν λίγο σημειώθηκε ανατροπή μιας λέμβου με περίπου 50 μετανάστες, στα ανοιχτά της πόλης Boulogne-sur-Mer των γαλλικών ακτών.

Τουλάχιστον 10 άτομα διασώθηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε εκπρόσωπος της γαλλικής ακτοφυλακής. Οι διασωθέντες ανασύρθηκαν από τα νερά με καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Τουλάχιστον άλλοι 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την εφημερίδα La Voix du Nord.

Σε ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης, το τηλεοπτικό δίκτυο CNews μετέδωσε ότι ο απερχόμενος Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν αναμένεται να βρεθεί στο σημείο που βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητα τόσο για τη βρετανική όσο και για τη γαλλική κυβέρνηση.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έφτασαν στη Βρετανία με μικρά σκάφη τις τελευταίες επτά ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης.

