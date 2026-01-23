Η ΕE διαθέτει 160 εκατ. ευρώ για στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2026 στηρίζοντας εκστρατείες και εκδηλώσεις που προωθούν βιώσιμα και υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εντός της επικράτειάς της και παγκοσμίως. Έως και 160 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μέσω επιχορηγήσεων για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που προτείνουν ομάδες παραγωγών και άλλοι εμπορικοί φορείς αγροδιατροφικών προϊόντων, τόσο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, όσο και σε βασικές αγορές εκτός ΕΕ με έντονη δυναμική ανάπτυξης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Κίνα, η Σινγκαπούρη και η Βόρεια Αμερική.

Οι προσκλήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα εργασίας της πολιτικής προώθησης για το 2025, στο πλαίσιο του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 205 εκατ. ευρώ, για τη συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, το υψηλότερο κονδύλιο που έχει διατεθεί ποτέ για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και τα συστήματα ποιότητας. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται με την κοινή υπογραφή «Enjoy, it’s from Europe» («Απόλαυσέ το, είναι από την Ευρώπη»), που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων της ΕΕ και στην επιβράβευση των γεωργών και των αγροδιατροφικων επιχειρήσεων της ΕΕ για τις προσπάθειές τους να τηρούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας προβλέπει πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβει απευθείας η Επιτροπή, όπως εκστρατείες προώθησης και ενημέρωσης σε τρίτες χώρες, συμμετοχή της ΕΕ σε σημαντικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις αγροδιατροφικών προϊόντων, επισκέψεις του Επιτρόπου Κριστόφ Χάνσεν σε τρίτες χώρες καθώς και την ανάπτυξη εγχειριδίων εισόδου στην αγορά για τους εξαγωγείς.

Η πολιτική προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τόνισε η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Στο όραμα για τη γεωργία και τα τρόφιμα αναγνωρίζεται ως βασικό εργαλείο για τη στήριξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας και διαφοροποίησης του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ.

Οι προσκλήσεις που δημοσιεύονται σήμερα θα παραμείνουν ανοικτές για την υποβολή αιτήσεων για τρεις μήνες και απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιλέξιμων φορέων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στις Βρυξέλλες και διαδικτυακά.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

