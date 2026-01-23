Καταγγελίες για παράνομες συνδέσεις ρεύματος και νερού στην Ανθήλη Φθιώτιδας

Η παραβατικότητα στην κοινότητα της Ανθήλης στη Λαμία έχει κατά καιρούς απασχολήσει τις τοπικές αρχές και την κοινωνία, ιδιαίτερα σε σχέση με ορισμένα περιστατικά μικροπαραβατικότητας που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αναφορές αυτές δεν αφορούν το σύνολο των κατοίκων, αλλά μεμονωμένες συμπεριφορές, ενώ κάτοικοι αναφέρουν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ότι η κατάσταση δεν ήταν πάντα ανεξέλεγκτη.

