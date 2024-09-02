Το Ιράν θα στείλει βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία άμεσα, εκτιμούν αξιωματούχοι

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ιράν θα παραδώσει βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία και μάλιστα άμεσα, εξέλιξη που είναι πιθανό να προκαλέσει την αστραπιαία αντίδραση των συμμάχων της Ουκρανίας, δήλωσαν στο Bloomberg πηγές με γνώση του θέματος.

Το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατοντάδες drones τα τελευταία 2,5 χρόνια που διαρκεί η εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο η πιθανή μεταφορά βαλλιστικών πυραύλων θα σηματοδοτήσει μια ανησυχητική εξέλιξη στον πόλεμο μεταξύ των δυο χωρών, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές οι οποίες μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε εκτιμήσεις αναφορικά με τον τύπο, το εύρος των παραδόσεων ή το πιθανό χρονοδιάγραμμα, αν και ένας από τους αξιωματούχους εκτίμησε πως ενδέχεται οι παραδόσεις των βαλλιστικών πυραύλων να ξεκινήσουν σε λίγες μέρες.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους πυραύλους κρουζ ή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς συνήθως κινούνται πολύ πιο γρήγορα.

Οι ΗΠΑ, καθώς και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει την Τεχεράνη εναντίον μιας τέτοιας κίνησης, ενώ με διπλωματικές προσπάθειες ασκούν πιέσεις ώστε να την αποτρέψουν.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Bloomberg να σχολιάσει την είδηση, ενώ ούτε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ούτε η αποστολή του στον ΟΗΕ απάντησαν σε σχετικά ερωτήματα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να βάλουν φρένο στη ρωσική προέλαση στα ανατολικά του Ντονέτσκ καθώς πολλές πόλεις και ενεργειακές υποδομές βομβαρδίζονται συνεχώς, τη στιγμή που ο τρίτος χειμώνας του πολέμου βρίσκεται προ των πυλών. Το Κίεβο δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα τη Δευτέρα από βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με επτά από τους 16 βαλλιστικούς πυραύλους να ξεφεύγουν από την αντιαεροπορική άμυνα.



