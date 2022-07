Δεκάδες τάφοι καταστράφηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στο μεγαλύτερο εβραϊκό νεκροταφείο της Κωνσταντινούπολης –το οποίο είναι εν μέρει εγκαταλειμμένο– και πέντε παιδιά συνελήφθησαν για τη βεβήλωση αυτή, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, καταστράφηκαν 81 ταφόπλακες.

Από το γραφείο του κυβερνήτη έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν με την κατηγορία του βανδαλισμού «πέντε έφηβοι ηλικίας 11-13 ετών».«Οι ύποπτοι συνελήφθησαν και η έρευνα συνεχίζεται», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η εβραϊκή κοινότητα της πόλης αρχικά έκανε λόγο για καταστροφή 36 τάφων. Σε ανάρτησή της στο Twitter, που συνοδεύεται από πολλές φωτογραφίες, ανέφερε ότι οι δράστες μπήκαν στο κοιμητήριο του Χιάσκοϊ «γύρω στα μεσάνυχτα» και κατέστρεψαν 36 ταφόπλακες.

«Η υπόθεση ανατέθηκε στις αρμόδιες αρχές, με όλες τις συνοδευτικές φωτογραφίες και τα βίντεο και αναμένουμε ότι οι δράστες αυτού του βανδαλισμού θα συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

📺// WATCH: The moment a group of children broke into a Jewish cemetery in Istanbul and vandalised at least 81 gravestones pic.twitter.com/ewU9WhXg24