Επιβλήθηκε με άνεση του Θανάση Κοκκινάκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και κατάφερε να πάρει την άνετη νίκη με 2-0 σετ (6-1, 6-4), ισοφαρίζοντας σε 1-1 την Team World για χάρη της Team Europe, στο πλαίσιο του Laver Cup που διεξάγεται στο Βερολίνο.

Έτσι, πήρε την άτυπη ρεβάνς από τον αντίπαλό του, ο οποίος τον είχε αποκλείσει από τον πρώτο γύρο του US Open, όντας καταιγιστικός στο πρώτο σετ και κατακτώντας το με 6-1, δύο break, 14 winners και μόνο 2 αβίαστα λάθη.

Με break ξεκίνησε και το δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς, παίρνοντας προβάδισμα με 2-0 και διατηρώντας προβάδισμα δύο games μέχρι και το τελικό 6-4, χάρη στο οποίο πανηγύρισε και τη νίκη.

Τα σετ: 6-1, 6-4

