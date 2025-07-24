Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν θεσπίσει για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών στο εθνικό δίκαιο έληξε πρόσφατα.

Η Επιτροπή απευθύνει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Εάν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να τους απευθύνει επιτακτικότερη προειδοποίηση, τη λεγόμενη αιτιολογημένη γνώμη. Τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο μία από τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την άμυνα, την ενέργεια, τις μεταφορές, τη δικαιοσύνη και την υγεία. Η Επιτροπή τα καλεί να λάβουν άμεσα μέτρα για να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενισχυμένους κανόνες για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει απευθύνοντας προειδοποιητικές επιστολές σε 26 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία και Σουηδία), επειδή δεν κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πλήρη μεταφορά των διατάξεων της τροποποιητικής οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413 στο εθνικό τους δίκαιο. Η οδηγία εκδόθηκε το 2023. Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Μαΐου 2025, εκτός από ορισμένες διατάξεις σχετικά με την αδειοδότηση, η προθεσμία για τη μεταφορά των οποίων έληγε την 1η Ιουλίου 2024. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας — όχι μόνο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά επίσης, και ιδίως, στους τομείς στους οποίους η πρόοδος είναι βραδύτερη, όπως η θέρμανση και η ψύξη, τα κτίρια, οι μεταφορές και η βιομηχανία, τομείς όπου έχουμε επίσης θέσει νέους ή ενισχυμένους στόχους. Οι κανόνες θεσπίζουν σημαντικά οριζόντια και διατομεακά μέτρα για τη διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ενίσχυση των εγγυήσεων προέλευσης, η διευκόλυνση της ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος μέσω της προώθησης του εξηλεκτρισμού και του ανανεώσιμου υδρογόνου, καθώς και διασφαλίσεις για την παραγωγή βιοενέργειας με πιο βιώσιμο τρόπο. Η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι κρίσιμη για την ταχύτερη διάδοση της εγχώριας καθαρής ενέργειας, την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της ενέργειας (ο οποίος επί του παρόντος είναι υπεύθυνος για πάνω από το 75% των συνολικών εκπομπών στην Ένωση), αλλά και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Επίσης, θα συμβάλει στη μείωση των τιμών της ενέργειας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ενωσιακής οικονομίας. Μέχρι σήμερα, μόνο η Δανία έχει κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο εντός της νόμιμης προθεσμίας. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή απευθύνει προειδοποιητικές επιστολές σε 26 κράτη μέλη. Πλέον έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με την ποινικοποίηση της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει απευθύνοντας προειδοποιητικές επιστολές σε 18 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία), επειδή δεν κοινοποίησαν μέτρα για την πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας σχετικά με την ποινικοποίηση της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) [οδηγία (ΕΕ) 2024/1226]. Η οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την εναρμόνιση του ορισμού των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης. Σκοπός της είναι να αποτρέψει την καταστρατήγηση των κυρώσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίστηκαν κατόπιν της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Η εναρμόνιση του εθνικού ποινικού δικαίου στον τομέα αυτό θα διευκολύνει τη διερεύνηση και τη δίωξη των παραβιάσεων των ενωσιακών κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη, καθιστώντας τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ πιο αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στα εθνικά τους δίκαια έως τις 20 Μαΐου 2025. Μέχρι σήμερα, 18 κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή απευθύνει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Λένα Φλυτζάνη

