Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε σήμερα το πράσινο φως σε αντίμετρα ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν ήδη από τις 7 Αυγούστου αν αποτύχουν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Η ΕΕ ετοίμασε κατάλογο με αμερικανικά προϊόντα, από το μπέρμπον ως τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα, στα οποία θα επιβληθούν δασμοί, αν οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τελωνειακούς δασμούς 30% στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, όπως έχουν απειλήσει να κάνουν, από την 1η Αυγούστου.

Η Ευρώπη ελπίζει ακόμη να βρεθεί μια λύση έπειτα από διαπραγματεύσεις, αλλά έχει καταρτίσει λίστα με αμερικανικά προϊόντα στα οποία θα επιβληθούν δασμοί από τις 7 Αυγούστου στην περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Σε έναν πρώτο κατάλογο - που είχε ήδη υιοθετηθεί ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ - προστέθηκε ένας δεύτερος ύψους 72 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ΕΕ αποφάσισε σήμερα την συγχώνευση αυτών των δύο καταλόγων, οι οποίοι περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό εμπορευμάτων: σόγια, αεροπλάνα, αυτοκίνητα κτλ.

Συνεχίζονται οι «εντατικές» διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μια συμφωνία έδειχνε σήμερα να διαμορφώνεται με αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς μειωμένους στο 15% και πολλές εξαιρέσεις σχετικά με τον αεροναυπηγικό ή τον φαρμακευτικό τομέα.

Η Κομισιόν αρνήθηκε να επιβεβαιώσει δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, σύμφωνα με τα οποία η ΕΕ και οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία τύπου ΗΠΑ-Ιαπωνίας και κρατά χαμηλούς τόνους.

Όπως δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη ο υπεύθυνος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου Όλαφ Γκιλ, η ΕΕ επικεντρώνεται σε δύο βασικά σημεία, τη συνέχιση των εντατικών διαπραγματεύσεων και την προετοιμασία μιας σειράς αντίμετρων, σε περίπτωση που δεν υπάρξει τελική συμφωνία.

Μάλιστα επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται «σε έντονο ρυθμό, τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο».

Όπως έκανε ο ίδιος γνωστό, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς ενημέρωσε χθες τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών σχετικά με την πορεία των συνομιλιών, αλλά και για τη λίστα των προτεινόμενων αντίμετρων, που έχουν εγκριθεί από τα κράτη-μέλη και θα εγκριθούν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ Γκιλ για το θέμα των αντίμετρων, «θα ενεργοποιηθούν αυτόματα στις 7 Αυγούστου, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τότε. Φυσικά, η επιλογή να ανασταλούν παραμένει πάντα διαθέσιμη, αν χρειαστεί. Οπότε προς το παρόν επικεντρωνόμαστε στις διαπραγματεύσεις».

