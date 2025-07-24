Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου κοντά στην Κφαρ Γιόνα, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, ενώ η ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών Μάγκεν Νταβίντ Αντόμ (MDA) ανακοίνωσε ότι 8 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Σύμφωνα με τον Άριεχ Ντόρον, εκπρόσωπο της αστυνομίας, όχημα «χτύπησε πολλούς ανθρώπους και τράπηκε σε φυγή» στο σταυροδρόμι του Μπέιτ Λιντ, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων βόρεια του Τελ Αβίβ, κοντά στην πόλη Κφαρ Γιόνα.

Σύμφωνα και πάλι με την αστυνομία, το όχημα βρέθηκε στον ίδιο τομέα, αλλά χωρίς τον οδηγό του.

«Η αναζήτηση του υπόπτου, ο οποίος τράπηκε σε φυγή, συνεχίζεται. Οι δυνάμεις της αστυνομίας διεξάγουν έρευνες (…) με τη συνδρομή ελικοπτέρων της αεροπορικής μονάδας της ισραηλινής αστυνομίας, μοτοσικλετών περιπολίας και της μονάδας με εκπαιδευμένους σκύλους», διευκρίνισε η αστυνομία.

Car used in the ramming terror attack that injured eight near Kfar Yona has been found, Israel Police continues to search for the suspect.https://t.co/5EwmzfUWm6 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 24, 2025

Η βία έχει ενταθεί στο Ισραήλ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Στο Ισραήλ, τουλάχιστον 32 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις που έχουν διαπραχθεί από Παλαιστινίους, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία που έχει συλλέξει το AFP.

Στη Δυτική Όχθη, έδαφος που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, τουλάχιστον 953 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων πολλοί μαχητές, αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή Ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Επίσης τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων άμαχοι και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

