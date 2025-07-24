Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πόλη Μααρέτ Μισρίν στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 70, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο SANA.

Deadly explosion shakes the city of Idlib, northwestern Syria



Causes still not verified, blast reportedly rips through ammo depot



📹@DrShajulIslam: Child Captures Moment of Massive Explosion Near Idlib City#Idlib #Syria #Breaking https://t.co/MUnoRaZmpC pic.twitter.com/SPmUAcW0gb July 24, 2025

A large explosion at an arms depot in southern Idlib reportedly killed and injured several people.#CHANNEL8 #Idlib #Syria pic.twitter.com/Go7hO4zAHu — Channel 8 English (@Channel8English) July 24, 2025

Ο Ραέντ Αλ-Σάλε, υπουργός Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Καταστροφών της Συρίας, δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ομάδες της πολιτικής άμυνας έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, άγνωστης μέχρι στιγμής αιτίας, στην πόλη Μααρέτ Μισρίν, στη βόρεια ύπαιθρο της Ιντλίμπ.

Όπως ανέφερε, οι ομάδες πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις εκκένωσης και διάσωσης, παρά τις συνεχιζόμενες εκρήξεις που δυσχέραιναν την κατάσταση.

Πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο τελικός απολογισμός των θυμάτων, ενώ κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή για τη δική τους ασφάλεια, καθώς οι ομάδες συνεχίζουν να επιχειρούν υπό επικίνδυνες και σύνθετες συνθήκες.



Η στιγμή της έκρηξης

NEW: An explosion occurred on the Maarrat Misrin road in the city of Idlib, Syria. pic.twitter.com/qTkjjSVv5c — Clash Report (@clashreport) July 24, 2025

