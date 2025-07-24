Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη έκρηξη στο Ιντλίμπ της Συρίας - Έξι νεκροί και 70 τραυματίες (Βίντεο από τη στιγμή)

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο τελικός απολογισμός των θυμάτων - Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής  

UPDATE: 15:15
Έκρηξη Συρία

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πόλη Μααρέτ Μισρίν στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 70, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο SANA. 

Ο Ραέντ Αλ-Σάλε, υπουργός Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Καταστροφών της Συρίας, δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ομάδες της πολιτικής άμυνας έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, άγνωστης μέχρι στιγμής αιτίας, στην πόλη Μααρέτ Μισρίν, στη βόρεια ύπαιθρο της Ιντλίμπ.

Όπως ανέφερε, οι ομάδες πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις εκκένωσης και διάσωσης, παρά τις συνεχιζόμενες εκρήξεις που δυσχέραιναν την κατάσταση.

Πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο τελικός απολογισμός των θυμάτων, ενώ κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή για τη δική τους ασφάλεια, καθώς οι ομάδες συνεχίζουν να επιχειρούν υπό επικίνδυνες και σύνθετες συνθήκες.
 

Η στιγμή της έκρηξης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συρία Έκρηξη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark