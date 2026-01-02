Κολοράντο: Πεζοπόρος πιθανολογείται ότι δέχθηκε φονική επίθεση από πούμα

Μια πεζοπόρος έχασε τη ζωή της στην πρώτη θανατηφόρα επίθεση λιονταριού του βουνού - ή αλλιώς πούμα - στην Πολιτεία του Κολοράντο, εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από άλλους πεζοπόρους στο μονοπάτι Crosier Mountain, βορειοανατολικά του Estes Park, το μεσημέρι της πρωτοχρονιάς. Δεν είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο ότι δέχθηκε επίθεση - θα μπορούσε να έχει χάσει τις αισθήσεις της και εν συνεχεία να βρέθηκε το πούμα από πάνω της - ωστόσο τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε επίθεση από το αιλουροειδές.

Οι πεζοπόροι είδαν το λιοντάρι του βουνού κοντά στο σώμα της γυναίκας και το έδιωξαν πετώντας πέτρες. Ένας γιατρός που βρισκόταν ανάμεσά τους, της παρείχε πρώτες βοήθειες, αλλά δεν διαπίστωσε σφυγμό, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος της Colorado Parks and Wildlife (CPW), Κάρα Βαν Χους.

Αξιωματικοί της CPW έφτασαν στο σημείο και πυροβόλησαν θανάσιμα δύο λιοντάρια του βουνού στην περιοχή. Δεν είναι γνωστό αν ένα ή περισσότερα ζώα ενεπλάκησαν στην ύποπτη επίθεση, ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της. Πιστεύεται ότι η γυναίκα έκανε πεζοπορία μόνη της.

«Υπήρχαν ενδείξεις ότι αυτό ήταν συμβατό με επίθεση λιονταριού του βουνού», δήλωσε η Βαν Χους σε συνέντευξη Τύπου.

Οι επιθέσεις λιονταριών του βουνού σε ανθρώπους στο Κολοράντο είναι σπάνιες, με 28 περιστατικά να έχουν αναφερθεί στην CPW από το 1990. Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε το 1999.

Παθολόγοι της CPW πραγματοποιούν νεκροψίες στα νεκρά ζώα για να ελέγξουν για ανωμαλίες και νευρολογικές ασθένειες όπως η λύσσα και η γρίπη των πτηνών, καθώς και για την παρουσία ανθρώπινου DNA, ανέφερε η Βαν Χους.

Η πολιτική της CPW προβλέπει τη θανάτωση οποιουδήποτε λιονταριού του βουνού εμπλέκεται σε επίθεση σε άνθρωπο, ώστε να αποτρέπονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά. Αν δεν εντοπιστεί ανθρώπινο DNA σε κανένα από τα δύο ζώα, οι αρχές θα συνεχίσουν την αναζήτηση για άλλα ζώα που ενδέχεται να εμπλέκονται, είπε η Βαν Χους.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας Λάριμερ θα ανακοινώσει την ταυτότητα του θύματος και την αιτία θανάτου, πρόσθεσε.

Το Κολοράντο διαθέτει έναν υγιή πληθυσμό λιονταριών του βουνού, που εκτιμάται από την CPW μεταξύ 3.800 και 4.400 ενήλικων ζώων. Οι προσπάθειες διατήρησης του είδους το επανέφεραν από το χείλος της εξαφάνισης τη δεκαετία του 1960, όταν είχε πληγεί από το κυνήγι με επικήρυξη.

Τα λιοντάρια του βουνού είναι συνηθισμένα στην περιοχή Front Range, όπου βρέθηκε η γυναίκα, ανέφερε η Βαν Χους. Τον χειμώνα κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα αναζητώντας θηράματα όπως ελάφια και άλκες, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες επαφής με ανθρώπους.

