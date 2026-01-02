Η Καμπότζη κατηγόρησε σήμερα τον στρατό της Ταϊλάνδης ότι κατέλαβε ένα μεθοριακό χωριό και ότι «προσάρτησε» τη ζώνη αυτή αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με την οποία τερματίστηκαν οι αιματηρές μάχες κατά μήκος των συνόρων τους, πριν από μία εβδομάδα.

Η συνοριακή διαφορά, που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, εξελίχθηκε φέτος σε ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση. Τον Δεκέμβριο, σκοτώθηκαν στις μάχες δεκάδες άνθρωποι και εκτοπίστηκαν περίπου 1 εκατομμύριο και από τις δύο πλευρές.

Στις 27 Δεκεμβρίου οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας, δεσμεύτηκαν να παγώσουν τις κινήσεις των στρατευμάτων τους και να βάλουν τέλος στις συγκρούσεις.

«Ο ταϊλανδικός στρατός ξεκίνησε την παράνομη προσάρτηση καμποτζιανών εδαφών κυρίως του χωριού Σουκ Σέι» ανέφερε ο υπουργός Πληροφοριών της Καμπότζης Νετ Πεάκτρα. Οι στρατιώτες της Ταϊλάνδης κατέστρεψαν κτίρια, τοποθέτησαν συρματοπλέγματα και κοντέινερ για να δημιουργήσουν ένα «μεθοριακό φράχτη», υποστήριξε. Ύψωσαν επίσης την ταϊλανδική σημαία ανακηρύσσοντας «μονομερώς, δια της βίας, την κυριαρχία της Ταϊλάνδης», πρόσθεσε.

«Η Καμπότζη δεν θα αναγνωρίσει καμία αλλαγή στη γραμμή οριοθέτησης που θα προκύψει από χρήση βίας», επέμεινε ο Πεάκτρα.

Ο στρατός της Ταϊλάνδης αμφισβητεί αυτήν την εκδοχή της Πνομ Πενχ και τα πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Μπανγκόκ κατέφυγε στη βία για «να καταλάβει εδάφη» της Καμπότζης. Υποστηρίζει ότι οι ζώνες αυτές ανήκαν ανέκαθεν στην Ταϊλάνδη αλλά είχαν αναπτυχθεί εκεί δυνάμεις της Καμπότζης και είχαν εγκατασταθεί Καμποτζιανοί πολίτες «παραβιάζοντας την εθνική κυριαρχία» της Ταϊλάνδης. «Κατά συνέπεια, η Καμπότζη ήταν εκείνη που κατείχε τμήματα του ταϊλανδικού εδάφους», υποστήριξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.