Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που οι φλόγες εξαπλώνονται στην οροφή του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από τον Γάλλο φοιτητή Οικονομικών Ferdinand Du Beaudiez, αποτυπώνει τις φλόγες να εξαπλώνονται στο κλαμπ στο Κραν Μοντανά, ενώ οι θαμώνες συνεχίζουν να τραγουδούν, να χορεύουν και να φωνάζουν, ανυποψίαστοι για τον κίνδυνο που υπάρχει, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η πύρινη κόλαση κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, ενώ άλλοι 119 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι ηλικίας από 15 έως 25 ετών, σύμφωνα με τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι Αρχές της Ελβετίας το απόγευμα της Παρασκευής. Σημειώνεται πως ενώ οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα θύματα ακόμα εκτιμώνται στους 40, οι ιταλικές Αρχές νωρίτερα έκαναν λόγο για 47 νεκρούς.

Λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, μια σερβιτόρα είχε καταγραφεί να χορεύει και να κουνά ένα αναμμένο βεγγαλικό κάτω από το πάνελ ηχομόνωσης από αφρώδες υλικό στην οροφή, που στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αντί να τρέξουν να σωθούν φαίνεται να τραβούν βίντεο

Αρκετοί άνθρωποι στο νέο βίντεο φαίνονται να κρατούν ψηλά τα τηλέφωνά τους καθώς η φωτιά εξαπλώνεται από πάνω τους, προφανώς αγνοώντας ότι απαθανατίζουν τις στιγμές πριν από την καταστροφή, γράφει η DailyMail.

Μερικοί θαμώνες φαίνονται να προσπαθούν απεγνωσμένα να σβήσουν τη φωτιά, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αυτή εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, μετατρέπεται σε φονική πύρινη σφαίρα και «καταπίνει» το κατάμεστο μπαρ.

Ο Ferdinand κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο αποκάλυψε πως μπήκε δύο φορές στο φλεγόμενο υπόγειο του μπαρ Le Constelattion, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σώσει τον αδελφό του και τη σύντροφό του, επιχειρώντας να βοηθήσει τον κόσμο να βγει από τη φωτιά, την ώρα που ο χώρος γέμιζε καπνό και επικρατούσε χάος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι εντόπισε ένα βαριά καμένο άτομο ξαπλωμένο στις σκάλες, χωρίς να μπορεί καν να καταλάβει αν ήταν άνδρας ή γυναίκα: «Τα ρούχα του είχαν καεί, μπορούσα να διακρίνω μόνο τα δόντια». Θυμάται ακόμη: «Προσπάθησα να πιάσω αυτό το άτομο που ήταν πολύ βαρύ, αλλά δεν υπήρχε καμία αντίδραση στο χέρι του. Το έσυρα απλώς στο έδαφος, μέχρι που ανέλαβαν η αστυνομία και οι πυροσβέστες».

Η Μπεατρίς Πιλούντ, γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλαί, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα ότι η πυρκαγιά πιθανότατα προκλήθηκε όταν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι 113 από τους 119 τραυματίες έχουν επίσημα ταυτοποιηθεί.

Όσα περιγράφει ο 19χρονος φοιτητής

Ο Ferdinand ανέφερε ότι το πρωτοχρονιάτικο πάρτι είχε ξεκινήσει με χαρά για τον ίδιο και την παρέα του.

Μιλώντας στην Daily Mail, είπε: «Ήμασταν επτά άτομα. Αρχικά καθόμασταν στη βεράντα, στον πρώτο όροφο. Περνούσαμε όμορφα και πηγαίναμε πέρα δώθε ανάμεσα στον πρώτο όροφο και το υπόγειο».

«Κάποια στιγμή είδα κάποιον να παραγγέλνει αυτά τα μπουκάλια σαμπάνιας και είδα τις σερβιτόρες να τα μεταφέρουν, με βεγγαλικά στην κορυφή. Έπειτα, ένα από τα βεγγαλικά άναψε τη φωτιά στην οροφή, η οποία ήταν κατασκευασμένη από μονωτικό αφρώδες υλικό. Είδα το ταβάνι να παίρνει φωτιά και κατέβηκα από το μπαρ. Βρήκα λίγο νερό στο μίνι ψυγείο και προσπάθησα να το ρίξω στη φωτιά, όμως αυτή είχε ήδη εξαπλωθεί σε όλη την οροφή και δεν είχε κανένα αποτέλεσμα».

Ο Ferdinand πρόσθεσε ότι, αφού πέταξε το νερό στη φωτιά, κατέβηκε ξανά κάτω, έπιασε το χέρι της κοπέλας του και φώναξε σε όλους να βγουν έξω.

«Την έσπρωξα όσο πιο δυνατά μπορούσα προς τις σκάλες. Υπήρχαν τόσα πολλά άτομα στις σκάλες που έχασα το χέρι της. Έπεσα στο έδαφος. Κατάφερα να φτάσω στην κορυφή της σκάλας και έπεσα μπρούμυτα.Το πρώτο μου αντανακλαστικό ήταν να καλύψω το πρόσωπό μου με τα χέρια και να κλείσω τα μάτια. Εκείνη τη στιγμή υποθέτω ότι κάποιος άνοιξε την κεντρική είσοδο», ανέφερε και συμπλήρωσε πως:

«Αυτό έφερε μέσα πολύ αέρα, που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τη φωτιά. Και τότε η πυρκαγιά μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα. Ένιωσα αυτή την πύρινη σφαίρα να περνά πάνω από το κεφάλι μου και μου έκαψε ελαφρά τον λαιμό. Εκείνη τη στιγμή η φωτιά κατανάλωσε όλο τον αέρα και δεν μπορούσα πλέον να αναπνεύσω. Έτσι, ως τελευταία ελπίδα, άρπαξα το πόδι ενός τραπεζιού και σύρθηκα προς τα έξω. Τότε δεν μπορούσα να βρω κανέναν. Βγήκα κοντά στον κινηματογράφο. Δεν μπορούσα να βρω κανέναν».

Επέστρεψε μέσα στο μπαρ για να σώσει τον αδελφό του και τη φίλη του

Στη συνέχεια, ο νεαρός πήρε τη γενναία απόφαση να επιστρέψει μέσα στην πύρινη κόλαση, ελπίζοντας να σώσει τον αδελφό και τη σύντροφό του.

«Επέστρεψα μέσα. Βρήκα κάποιον που ήταν -υποθέτω, ελπίζω- απλώς αναίσθητος. Προσεύχομαι να είναι ακόμη ζωντανός. Τον άρπαξα στις σκάλες και τον έβγαλα έξω. Τον παρέλαβαν οι πυροσβέστες. Κι εγώ ακόμη δεν μπορούσα να βρω κανέναν. Ξαναμπήκα μέσα, αλλά δεν μπορούσα πλέον να αναπνεύσω. Υπήρχε υπερβολικά πολύς καπνός και δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, έτσι βγήκα ξανά έξω. Εκεί βρήκα έναν φίλο μου που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Με ρώτησε ''Πού είναι η φίλη σου;''....Βρήκα τη φίλη μου σε κατάσταση απόλυτου σοκ. Μου είπε ότι ο αδελφός μου και οι φίλοι του βρίσκονταν κοντά στην τράπεζα, εκεί πέρα».

Όπως ανέφερε, ο αδελφός του νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε κώμα, ωστόσο αναμένεται να αναρρώσει.

