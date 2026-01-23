Viral video: Χιλιάδες τουρίστες «αγκομαχάνε» για να ανέβουν το χιονισμένο Σινικό Τείχος 

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες ένα βίντεο από το χιονισμένο Σινικό Τείχος της Κίνας, όπου χιλιάδες τουρίστες παλεύουν και αγκομαχάνε για να το διασχίσουν.

Στις 17 Ιανουαρίου καταγράφηκε βαριά χιονόπτωση στο Πεκίνο και το παγκόσμιο μνημείο μετατράπηκε σε «παγοδρόμιο».

Το βίντεο δείχνει επισκέπτες όλων των ηλικιών, ντυμένους με βαριά μπουφάν και σκούφους, να προσπαθούν να ανέβουν το Τείχος, να γλιστράνε και να κρατιούνται με όση δύναμη έχουν από τα κιγκλιδώματα στις άκρες και στο κέντρο.

The Great Wall after Snow in Beijing.😃😃 pic.twitter.com/5A98aMk5JO — Sharing Travel (@TripInChina) January 21, 2026

Το Σινικό Τείχος κατασκευάστηκε σταδιακά, προκειμένου να προστατευθεί η Κίνα από τις επιδρομές μογγολικών και τουρκικών φύλων από τα βόρεια σύνορά της.

Η σημερινή του μορφή οφείλεται κυρίως στη δυναστεία Μινγκ (τέλη του 14ου αι. με αρχές του 17ου αι. μ.Χ.) και αποτελεί το μεγαλύτερο σε διαστάσεις ανθρώπινο οικοδόμημα, ορατό από το Διάστημα.

Το Σινικό Τείχος, με όλες τις διακλαδώσεις του, έχει συνολικό μήκος 21.196 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

