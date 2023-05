Κινηματογραφικό θρίλερ με τα εξαφανισμένα παιδιά στην Κολομβία – Ρίχνουν κιτ επιβίωσης στη ζούγκλα (βίντεο)

Στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης των παιδιών, ηλικίας δεκατριών, εννέα, τεσσάρων ετών και 11 μηνών, συμμετέχει ο στρατός της Κολομβίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απίστευτη υπόθεση εξαφάνισης 4 μικρών παιδιών στην Κολομβία, τα οποία – σύμφωνα με τις αρχές – θεωρούνται ότι επέζησαν ενός αεροπορικού δυστυχήματος και από την 1η Μαΐου περιπλανιούνται στη ζούγκλα όπου κατέπεσε το μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν.

Στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης των παιδιών, ηλικίας δεκατριών, εννέα, τεσσάρων ετών και 11 μηνών αντίστοιχα, συμμετέχει ο στρατός της Κολομβίας.

Πάνω από 160 στρατιωτικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ελπίδα», ενώ κιτ επιβίωσης- δέματα με τρόφιμα και πόσιμο νερό -και δέκα χιλιάδες φυλλάδια ρίχτηκαν το σαββατοκύριακο στη ζούγκλα, ώστε ίσως να τα βρουν τα παιδιά.

According to Colombian President Gustavo Petro's office, the Indigenous participants engaged in "spiritual processes that include speaking to the jungle and asking that it speak back" to help find the missing children.



Colombia's air force tossed some 10,000 flyers in Spanish… pic.twitter.com/Eib472aYSy — Simply_Stranger (@AngelsBokenHalo) May 22, 2023

Τα φυλλάδια είναι γραμμένα στα ισπανικά και στη γλώσσα των αυτοχθόνων Ουιτότο, για τον τρόπο που τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ο στρατός προσπαθεί να βρει πού μπορεί να βρίσκονται τα παιδιά ή ποια κατεύθυνση μπορεί να πήραν μέσα στη ζούγκλα με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη μέσω Twitter ότι τα τέσσερα παιδιά βρέθηκαν σώα, ενώ διέψευσε την είδηση μία ημέρα αργότερα, γνωστοποιώντας πως οι έρευνες συνεχίζονται.

Four children from an Indigenous community in Colombia were found alive in the south of the country more than two weeks after the plane they were traveling in crashed in thick jungle, President Gustavo Petro said https://t.co/tvd35Kj8R9 1/5 pic.twitter.com/Cd6HVDt9Jo — Reuters (@Reuters) May 18, 2023

Οι ένοπλες δυνάμεις θεωρούν πως μπορεί να περιπλανιούνται σε τομέα της ζούγκλας με έκταση περίπου 323 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με άλλα λόγια το 80% της επιφάνειας της πρωτεύουσας της χώρας με οκτώ εκατομμύρια κατοίκων.

Στις χερσαίες έρευνες, βρήκαν ίχνη, διάφορα είδη, ιδίως μπιμπερό, μισοφαγωμένα φρούτα και ένα πρόχειρα φτιαγμένο κατάλυμα.

The plane — a Cessna 206 — was carrying seven people on a route between Araracuara, in Amazonas province, and San Jose del Guaviare, a city in Guaviare province, when it issued a mayday alert due to engine failure in the early hours of May 1 3/5 pic.twitter.com/ZtWLBMYK4Q — Reuters (@Reuters) May 18, 2023

Ομάδα αποτελούμενη από επτά αυτόχθονες φυλές από όλη τη χώρα, που είναι εξοικειωμένοι με τη ζούγκλα, παίρνει επίσης μέρος στις έρευνες από το σαββατοκύριακο.

Αυτόχθονες κάνουν παράλληλα «πνευματικές τελετές», στο πλαίσιο των οποίων «μιλούν στη ζούγκλα και της ζητούν να τους μιλήσει» κι αυτή, να τους βοηθήσει να βρουν τα παιδιά, κατά την ίδια πηγή.

Το μικρό αεροσκάφος τύπου Τσέσνα 206 στο οποίο επέβαιναν χάθηκε από τα ραντάρ την Πρωτομαγιά στα περίχωρα της πόλης Σαν Χοσέ ντελ Γουαβιάρε, στον νομό Κακετά (νότια), του προορισμού του. Βρέθηκε την 15η Μαΐου, μετά τη συντριβή του μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης ανέσυραν τρία πτώματα, ανάμεσά τους αυτό της μητέρας των παιδιών, του πιλότου και ηγέτη κοινότητας αυτοχθόνων Ουιτότο, στην οποία ανήκαν όλοι οι επιβαίνοντες. Αυτοί οι τρεις ήταν οι μόνοι ενήλικοι στο μικρό αεροπλάνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.