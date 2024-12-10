Νεαρός ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση της αστυνομίας στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την εκτέλεση του επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού κοινωνικών ασφαλίσεων UnitedHealthcare άκουσε να του απαγγέλλεται η κατηγορία του φόνου χθες Δευτέρα, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, 26 ετών, αντιμετωπίζει δίωξη για φόνο, άλλα δυο αδικήματα που συνδέονται με τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, καθώς και παραχάραξη εγγράφων, σύμφωνα με τη δικογραφία, που περιήλθε σε γνώση της εφημερίδας New York Times, καθώς και του τηλεοπτικού δικτύου CNN.

Ο 26χρονος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ivy League της Πενσυλβάνια, όπου σπούδασε πληροφορική, σύμφωνα με το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεγάλωσε στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, όπου φοίτησε σε ιδιωτικό γυμνάσιο αποκλειστικά για αγόρια, σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο LinkedIn.

Ο ίδιος λογαριασμός λέει ότι εργαζόταν ως μηχανικός δεδομένων για την TrueCar, έναν ιστότοπο ψηφιακής λιανικής πώλησης για καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Ο άνδρας συνελήφθη σε McDonald's στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια, αφού ένας υπάλληλος τον εντόπισε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Βρέθηκε με ένα πυροβόλο όπλο και ένα σιγαστήρα, καθώς και πολλές ταυτότητες, μία που είχε το πραγματικό του όνομα και άλλες πλαστές. Στα υπάρχοντά του περιλαμβάνονταν ένα αμερικανικό διαβατήριο και μία ψεύτικη ταυτότητα από το Νιου Τζέρσεϊ, που χρησιμοποιήθηκε σε έλεγχο σε ξενώνα της Νέας Υόρκης, όπου ο ύποπτος εντοπίστηκε πριν από τον πυροβολισμό.

Το όπλο, με το οποίο βρέθηκε ο ύποπτος ήταν ένα όπλο-φάντασμα (ghost gun), πιθανότατα «φτιαγμένο σε τρισδιάστατο εκτυπωτή» ικανό να εκτοξεύσει σφαίρα 9 χιλιοστών, δήλωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε, επίσης, ότι βρέθηκε με χειρόγραφα έγγραφα, που περιγράφονται ως «τρισέλιδο μανιφέστο», που μιλούσαν για τα «κίνητρα και τη νοοτροπία του» και ότι «φαίνεται να έχει κακή διάθεση για την καπιταλιστική Αμερική».

Οι αξιωματικοί είπαν ακόμη ότι κουβαλούσε και ένα «σιγαστήρα», ο οποίος, όπως είπαν, «ταιριάζει με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία».

Ο Μαντζιόνε ήταν λάτρης του «Unabomber» Ted Kaczynski ενώ στο μανιφέστο: «Αυτά τα παράσιτα απλά το άξιζαν», δήλωσαν πηγές της αστυνομίας στην εφημερίδα The Post τη Δευτέρα.

Ο Μαντζιόνε δεν έχει ποινικό μητρώο. Η αστυνομία τον συνέλαβε με την κατηγορία των πυροβόλων όπλων.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι η εύρεση του 26χρονου ήταν εντελώς αναπάντεχη και ότι δεν είχε το όνομά του σε λίστα υπόπτων πριν από σήμερα.

Πηγή: skai.gr

