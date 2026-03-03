Κλειστά αεροδρόμια, άδειοι ουρανοί: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι ταξιδεύουν

Ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να προκαλεί χάος στις αερομεταφορές στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, καθώς ορισμένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο προσπαθούν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις από τα κλεισίματα του εναέριου χώρου, με περιορισμένο πλέον αριθμό πτήσεων να αναχωρούν από την περιοχή.

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή «χρησιμοποιώντας διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις», ωστόσο ένα μεγάλο τμήμα του εναέριου χώρου πάνω από τη Μέση Ανατολή παρέμενε κλειστός την Τρίτη, καθώς χώρες που γειτνιάζουν με το Ιράν περιόρισαν τις πτήσεις προς και από την περιοχή, σημειώνει το CNN.

Ορισμένες πτήσεις αναχώρησαν από αεροδρόμια φιλικών προς τις ΗΠΑ κρατών του Περσικού Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ωστόσο η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις ειδοποιήσεις και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες.

Νέα πλήγματα του Ιράν στη Σαουδική Αραβία αργά τη Δευτέρα, επιβάρυναν περαιτέρω την ήδη περίπλοκη εικόνα που διαμορφώνεται για τους ταξιδιώτες που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Οι ουρανοί πάνω από τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία παρέμεναν σχεδόν άδειοι το πρωί της Τρίτης, όπως έδειχναν οι χάρτες της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Η Μέση Ανατολή φιλοξενεί αρκετές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Emirates και η Etihad Airways στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, καθώς και η Qatar Airways με έδρα τη Ντόχα. Ο αντίκτυπος εκτείνεται πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι τρεις αυτές πόλεις αποτελούν σημαντικούς παγκόσμιους κόμβους, με εκατομμύρια επιβάτες να διέρχονται από αυτούς κάθε χρόνο.

Η Emirates, η οποία είχε αναστείλει όλες τις πτήσεις προς και από τις βάσεις της, επανέλαβε περιορισμένο αριθμό πτήσεων το βράδυ της Δευτέρας. Η Fly Dubai επανεκκίνησε επίσης περιορισμένες πτήσεις τη Δευτέρα.

Αρκετές εμπορικές πτήσεις ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα των αεροδρομίων του Ντουμπάι. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες καλούνται να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο, εκτός εάν έχουν ενημερωθεί απευθείας από την αεροπορική τους εταιρεία.

Όλες οι προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις της Etihad προς και από το Άμπου Ντάμπι παραμένουν σε αναστολή έως τις 2 μ.μ. (ώρα ΗΑΕ) της 4ης Μαρτίου. Η εταιρεία ανέφερε ότι «ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ορισμένες πτήσεις επανατοποθέτησης αεροσκαφών, φορτίου και επαναπατρισμού, σε συντονισμό με τις αρχές των ΗΑΕ και υπό αυστηρές επιχειρησιακές και ασφαλιστικές εγκρίσεις».

Οι πτήσεις της Qatar Airways προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad της Ντόχα παραμένουν σε αναστολή λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ. Σε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία αναφέρει ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση την Τρίτη.

Τι συστήνουν οι κυβερνήσεις

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να «ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ» από χώρες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή «λόγω σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια», ωστόσο ο περιορισμένος αριθμός πτήσεων δυσχεραίνει όσους προσπαθούν να φύγουν από την περιοχή.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ανώτατος αξιωματούχος προξενικών υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς να αναχωρήσουν «χρησιμοποιώντας διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις» από το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα ΗΑΕ και την Υεμένη.

Οι Αμερικανοί πολίτες που επηρεάζονται, ενθαρρύνονται επίσης να εγγραφούν στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP), το οποίο επιτρέπει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να επικοινωνεί μαζί τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το πρωί της Τρίτης, η κυβέρνηση του Καναδά ανήρτησε ειδοποίηση στην πλατφόρμα X, προτρέποντας τους ταξιδιώτες να «εγκαταλείψουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα». Παράλληλα, συμβούλευσε τους Καναδούς να αποφεύγουν κάθε ταξίδι προς το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Κατάρ και τα ΗΑΕ, καθώς και να αποφεύγουν τα μη απολύτως απαραίτητα ταξίδια προς την Ιορδανία, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι οι Βρετανοί υπήκοοι στο Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Κουβέιτ, την Παλαιστίνη, το Κατάρ και τα ΗΑΕ θα πρέπει να δηλώσουν την παρουσία τους ώστε να λαμβάνουν απευθείας ενημερώσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας άνοιξε έκτακτη πλατφόρμα για πολίτες στο Ισραήλ, το Ιράν, το Κατάρ και τα ΗΑΕ και προειδοποίησε τους υπηκόους της στο εξωτερικό να είναι προετοιμασμένοι για σοβαρές ταξιδιωτικές διαταραχές τις επόμενες ημέρες λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Πόσες πτήσεις έχουν ακυρωθεί

Περισσότερες από 1.000 πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί έως το πρωί της Τρίτης, προστιθέμενες στις χιλιάδες διεθνείς πτήσεις που ακυρώθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα, σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware.com.

Εκτός της Μέσης Ανατολής, και άλλες αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να αλλάζουν δρομολόγια ή να ακυρώνουν πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να πετάξουν κοντά στη ζώνη της σύγκρουσης.

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa, για παράδειγμα, ανέστειλε τις πτήσεις προς και από το Ντουμπάι έως τις 4 Μαρτίου. Έχει επίσης αναστείλει τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Αμμάν, το Ερμπίλ, το Νταμάμ και την Τεχεράνη έως τις 8 Μαρτίου.

Τι πρέπει να κάνετε εάν ακυρωθεί η πτήση σας

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με την αεροπορική τους εταιρεία ή τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για πληροφορίες σχετικά με νέα κράτηση και επιστροφές χρημάτων, αν και επιβάτες αναφέρουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση λόγω αυξημένου όγκου κλήσεων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Emirates, οι επηρεαζόμενοι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν κράτηση σε εναλλακτική πτήση έως τις 20 Μαρτίου ή να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων.

Οι επιβάτες της Etihad με εισιτήρια που εκδόθηκαν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, με αρχικές ημερομηνίες ταξιδιού έως τις 7 Μαρτίου, μπορούν να κάνουν κράτηση δωρεάν σε πτήσεις της Etihad έως τις 18 Μαρτίου.

Αντίστοιχες πολιτικές ισχύουν και εκτός περιοχής. Η British Airways, για παράδειγμα, αναφέρει ότι οι πελάτες που πετούν μεταξύ Χίθροου και Άμπου Ντάμπι, Αμμάν, Μπαχρέιν, Ντόχα, Ντουμπάι ή Τελ Αβίβ έως τις 15 Μαρτίου μπορούν να αλλάξουν δωρεάν την ημερομηνία της πτήσης τους για ταξίδι έως τις 29 Μαρτίου, ενώ όσοι ταξιδεύουν έως τις 8 Μαρτίου μπορούν επίσης να ζητήσουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Τι γίνεται με τους εγκλωβισμένους επιβάτες

Με τα εκτεταμένα κλεισίματα εναέριου χώρου, λίγα μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις για να βοηθήσουν τους πολίτες τους να επιστρέψουν.

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι προς το παρόν αδύνατος ο επαναπατρισμός Ολλανδών πολιτών λόγω του κλειστού εναέριου χώρου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αρκετές από τις ειδικές πτήσεις που επετράπη να αναχωρήσουν από το Ντουμπάι το βράδυ της Δευτέρας κατευθύνθηκαν προς πόλεις της Ινδίας. Ωστόσο, τουλάχιστον μία πτήση που αναχώρησε από την Ινδία με προορισμό το Ντουμπάι αναγκάστηκε να επιστρέψει νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Η Μέση Ανατολή φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ξένων εργαζομένων, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από την Ασία -και πολλοί από αυτούς επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων ανέφερε ότι εξετάζει σχέδια επαναπατρισμού για Φιλιππινέζους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης στρατιωτικών μέσων και πόρων του ιδιωτικού τομέα για αναχωρήσεις δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος.

Στις 2 Μαρτίου, η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 6.000 πολίτες της είχαν αναχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία από τις 28 Φεβρουαρίου, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Όσον αφορά τα έξοδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα καλύψουν το κόστος σίτισης και διαμονής δεκάδων χιλιάδων ταξιδιωτών που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού των ΗΑΕ απέστειλε ειδοποίηση στα ξενοδοχεία ζητώντας να παρατείνουν τη διαμονή επιβατών που δεν μπορούν να ταξιδέψουν, όπως μετέδωσε η εφημερίδα The National.

Πηγή: skai.gr

