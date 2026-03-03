Βίντεο, με αναχαίτιση drone από αντιπυραυλικό πυροβόλο στο διεθνές αεροδρόμιο του Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν προκαλώντας ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

