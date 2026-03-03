Λογαριασμός
Αναχαίτιση drone από αντιπυραυλικό πυροβόλο στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ - Δείτε βίντεο

Το βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν προκαλώντας ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή

Ιράν

Βίντεο, με αναχαίτιση drone από αντιπυραυλικό πυροβόλο στο διεθνές αεροδρόμιο του Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν δόθηκε στη δημοσιότητα.  

Το βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν προκαλώντας ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή.

