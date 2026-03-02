«Ελ. Βενιζέλος»: 44 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σήμερα

Συνολικά 44 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σήμερα, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από και προς Ιράκ, Ισραήλ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Λίβανο και Ινδία.

Συνολικά ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 ανέφερε ότι επί του παρόντος έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 2.000 πτήσεις από και προς επτά βασικά αεροδρόμια στην περιοχή του Κόλπου.

Τα αεροδρόμια είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ στη Ντόχα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγέντ στο Άμπου Ντάμπι, το Διεθνές Αεροδρόμιο Σάρτζα, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν και το Διεθνές Αεροδρόμιο Dubai World Central - Al Maktoum.

Πηγή: skai.gr

