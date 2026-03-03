Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Αμερικανούς: «Εγκαταλείψτε αμέσως τη Μέση Ανατολή»

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε τους πολίτες των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν αμέσως τη Μέση Ανατολή, εν μέσω των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες των ΗΠΑ να αποχωρήσουν άμεσα από τις χώρες αυτές, φοβούμενη ότι κινδυνεύουν από τα ιρανικά πλήγματα.



Ο κατάλογος περιλαμβάνει το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Λωρίδα της Γάζας, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη.

Μπορείτε να δείτε LIVΕ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ

The State Department has urged US citizens to immediately leave the Middle East



The list includes Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, the Gaza Strip, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, the UAE and Yemen. pic.twitter.com/cnus0dUr9Q — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026

Πηγή: skai.gr

