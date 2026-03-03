Λογαριασμός
Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Αμερικανούς: «Εγκαταλείψτε αμέσως τη Μέση Ανατολή»

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες των ΗΠΑ να αποχωρήσουν άμεσα από τις χώρες αυτές, φοβούμενη ότι κινδυνεύουν από τα ιρανικά πλήγματα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε τους πολίτες των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν αμέσως τη Μέση Ανατολή, εν μέσω των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες των ΗΠΑ να αποχωρήσουν άμεσα από τις χώρες αυτές, φοβούμενη ότι κινδυνεύουν από τα ιρανικά πλήγματα.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Λωρίδα της Γάζας, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη.

Μπορείτε να δείτε LIVΕ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ

