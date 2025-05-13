Ο νέος Πάπας, ο Λέων ΙΔ΄ μπορεί να προσθέσει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στο βιογραφικό του: ένα σετ συλλεκτικών καρτών που ξεπερνά τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύμφωνα με την Topps, οι κάρτες «Topps Now» με τον νέο Πάπα, τον πρώτο γεννημένο στις ΗΠΑ, πούλησαν συνολικά 133.535 τεμάχια μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες συγκεκριμένα από την Πέμπτη έως την Κυριακή, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία που είχε ποτέ μη αθλητική κάρτα της εταιρείας.

Τα σετ Topps Now τιμούν γεγονότα-ορόσημα ταυτόχρονα και πωλούνται μεμονωμένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η κάρτα που απεικονίζει τον Πάπα, γεννημένο στο Σικάγο, που επιλέχθηκε την Πέμπτη για να ηγηθεί της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, είχε τιμή 8,99 δολάρια ανά κάρτα στον ιστότοπο της Topps.

NEW RECORD: Pope Leo XIV has set an all-time record for any non-sports Topps Now card.



133,535 copies sold. https://t.co/GR9WU0wsob — Topps (@Topps) May 12, 2025

Η Topps είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς κατασκευαστές συλλεκτικών καρτών και συλλεκτικών αντικειμένων στις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις των καρτών με τον νέο πάπα μαρτυρούν τον ενθουσιασμό των Αμερικανών μετά την εκλογή ενός δικού τους ιερέα ως ποντίφικα της παγκόσμιας Καθολικής εκκλησίας.

Η κάρτα του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ ξεπέρασε σε πωλήσεις σημαντικές εκδόσεις της ίδιας σειράς, όπως εκείνη που κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40.000 πόντων καριέρας του ΛεΜπρόν Τζέιμς (86.072 πωλήσεις) και τη βράβευση του Γουεμπανγιάμα ως «Ρούκι της Χρονιάς» (113.777 πωλήσεις).

Το ρεκόρ για μια κάρτα Topps Now ανήκει στον παίκτη του μπέιζμπολ Σόχεϊ Οτάνι, για το ιστορικό του επίτευγμα να γίνει ο πρώτος παίκτης του MLB που κατέγραψε 50 home runs και 50 κλεψίματα σε μία σεζόν. Η συγκεκριμένα κάρτα κατέγραψε 653.737 πωλήσεις.

Συλλεκτικές κάρτες σχετικές με Πάπες έχουν υπάρξει και στο παρελθόν. Το 1909 η γαλλική σοκολατοποιία Chocolat Guerin-Boutron είχε κυκλοφορήσει κάρτα με τον Πάπα Λέοντα ΙΓ’, ενώ το 2015, με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στις ΗΠΑ, η ομάδα μπέιζμπολ Philadelphia Phillies παρουσίασε «rookie» κάρτα με τον ίδιο.

