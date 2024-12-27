Πένθος για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ καθώς πέθανε ο αδελφός του, τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων σε ηλικία 60 ετών από καρκίνο.
Αποχαιρετώντας τον αδερφό του ο Σάρμερ τον χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που του έδωσε η ζωή με θάρρος και χιούμορ. Θα μας λείψει πολύ».
Όπως γράφει το Sky News ο Βρετανός πρωθυπουργός ευχαρίστησε «όλους εκείνους που περιέθαλψαν και φρόντισαν τον Νικ. Η ικανότητα και η συμπόνια τους εκτιμάται πολύ».
UK Prime Minister Sir Keir Starmer pays tribute to his brother Nick, who died on Boxing Day, saying he was a "wonderful man" https://t.co/oifiVB6qWH— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 27, 2024
Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού πρόσθεσε: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Νικ Στάρμερ.
«Ο Νικ, 60 ετών, πέθανε ειρηνικά το απόγευμα της 26ης Δεκεμβρίου μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της ευρύτερης οικογένειας του Νικ αυτή τη στιγμή».
Ο πρωθυπουργός Στάρμερ σκόπευε να πάει διακοπές με την οικογένεια του σήμερα Παρασκευή, αλλά λόγω της απώλειας του αδελφού του τις ανέβαλε.
