Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 1,6 δισ. λίρες για να φτιαχτούν 7 εκατομμύρια λακούβες στους δρόμους.

Οι υπουργοί της κυβέρνησης εκτιμούν πως εκτός του ότι θα μειωθούν οι φθορές στα λάστιχα των οχημάτων, θα γίνουν και πιο γρήγορες οι διαδρομές, καθώς στοιχεία δείχνουν ότι οι οδηγοί πρέπει να προσπερνούν περίπου έξι λακκούβες ανά μίλι.

«Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους ανθρώπους. Οι λακκούβες δεν είναι απλώς ενοχλητικές. Θέτουν σε κίνδυνο ζωές και πλήττουν τους εργαζόμενους στο πορτοφόλι τους», ανέφερε ο Κιρ Στάρμερ στη The Sun.

Οι τοπικές αρχές στην Αγγλία θα λάβουν σχεδόν 50% περισσότερα χρήματα για τη χρηματοδότηση της οδικής συντήρησης σε σχέση με πέρυσι.

Οι υπουργοί πρόσθεσαν ότι κάθε περιοχή θα εντοπίζει ποιοι δρόμοι χρειάζονται επισκευή και θα γίνεται άμεση επιδιόρθωσή τους.

Τα χρήματα που θα διατεθούν είναι αρκετά για να επισκευάσουν επτά εκατομμύρια επιπλέον λακκούβες. Μάλιστα, ζητούν και από τους κατοίκους να αναφέρουν ζημιές που βρίσκουν στους δρόμους.

Έρευνα της RAC από τις αρχές του έτους διαπίστωσε ότι η κατάσταση των δρόμων της Βρετανίας ήταν η κύρια ανησυχία για 6 στους 10 αυτοκινητιστές.

Οι ζημιές στα αυτοκίνητα από λακκούβες κοστίζουν περίπου 500 λίρες κατά μέσο όρο, με τις ζημιές στους τροχούς, τα κλαταρίσματα και το σπάσιμο της ανάρτησης να είναι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα.

Η Ένωση Αυτοδιοίκησης εκτιμά πάντως πως το κόστος για να φτιαχτούν όλες οι λακούβες στους κακοσυντηρημένους δρόμους της Αγγλίας είναι περίπου 14 δισ. λίρες.

Πηγή: skai.gr

