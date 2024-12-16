Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ σχολίασε πως «ασφαλώς ανησυχούμε για τις προκλήσεις που συνιστά η Κίνα» απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση των στενών επαφών που φέρεται να είχε ο πρίγκιπας Άντριου με Κινέζο επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται από το Λονδίνο ως κατάσκοπος του Πεκίνου.

Μιλώντας από τη Νορβηγία για το θέμα είπε πάντως ότι δεν σχολιάζει τα της βασιλικής οικογένειας. Συμπλήρωσε ότι θέλει να έχει διάλογο με την Κίνα σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, να αντιπαρατίθεται σε ζητήματα που άπτονται του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να την ανταγωνίζεται στο εμπόριο.

Στον 50χρονο Κινέζο κατάσκοπο, γνωστό για την ώρα μόνο ως Η6, έχει απαγορευθεί η είσοδος στο Ην. Βασίλειο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Εντός της ημέρας αναμένεται να συζητηθεί δικαστικώς η άρση της ανωνυμίας του, κάτι που ζητούν και πολλοί βουλευτές.

Το συγκεκριμένο άτομο έχει περιγραφεί ως «έμπιστος» του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος εμπλέκεται έτσι σε ένα ακόμα σκάνδαλο μετά από εκείνο της γνωριμίας του με τον καταδικασθέντα παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν.

Η απόφαση απαγόρευσης εισόδου του H6 βασίστηκε σε ύποπτες επιστολές που βρέθηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του, οι οποίες παρέπεμπαν σε πιθανή κατασκοπεία.

Στις επιστολές αυτές γινόταν αναφορά στη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τον πρίγκιπα Άντριου. «Υπό τις υποδείξεις σας βρήκαμε τρόπο να περάσουμε τους σχετικούς ανθρώπους απαρατήρητους μέσα και έξω από το σπίτι στο Ουίνδσορ», ανέφερε μία επιστολή.

Η κατηγορία κατά του Η6 είναι ότι συνδέεται με τμήμα του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος που διεξάγει επιχειρήσεις άσκησης επιρροής σε ξένους παράγοντες και πως η σχέση του με τον πρίγκιπα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με στόχο πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει δηλώσει πως διέκοψε τις επαφές του με τον επιχειρηματία αμέσως μόλις του ζητήθηκε να το κάνει και ότι η γνωριμία τους είχε γίνει μέσω επίσημων καναλιών. Άφησε όμως κενά ως προς το βαθμό της εμπιστοσύνης που φέρεται να είχε αναπτύξει προς εκείνον, όπως σχολιάζουν Βρετανοί συντάκτες.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως μεταξύ άλλων ο Η6 είχε επισκεφθεί ως προσκεκλημένος του Άντριου το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και το Κάστρο του Ουίνδσορ, ενώ υπάρχουν και φωτογραφίες του με τους πρώην πρωθυπουργούς Κάμερον και Μέι.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ περιορίστηκε να σημειώσει πως ο πρίγκιπας Άντριου δεν είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.



