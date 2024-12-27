Σάλος προκλήθηκε με βίντεο του ευρωβουλευτή από την Κύπρο, Φειδία Παναγιώτου ο οποίος αμφισβήτησε τις διαδικασίες ψηφοφορίας εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον αντιπρόεδρο Nicu Ștefănuță, να του απαντά, επίσης με βίντεο, με αιχμές.

Συγκεκριμένα, ο Φειδίας Παναγιώτου, υποστήριξε πως στο Ευρωκοινοβούλιο συχνά παρατηρούνται λάθη στην καταμέτρηση κατά τις ψηφοφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές δεν γίνονται ηλεκτρονικά.

Μάλιστα, στο βίντεό του αναφέρεται ονομαστικά στον Nicu Ștefănuță, κατηγορώντας τον για λάθος σε συγκεκριμένη ψηφοφορία, η οποία έγινε δια χειρός. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «πιστεύω πως όλες οι ψηφοφορίες πρέπει να είναι ηλεκτρονικά καθώς είναι πιο διαφανές και δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη όπως έγινε σήμερα».

Συνέβη ένα λάθος στο Ευρωκοινοβούλιο pic.twitter.com/VX0uVacinn — Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) December 20, 2024

Ο Nicu Ștefănuță αντέδρασε άμεσα στους ισχυρισμούς του Φειδία και με δικό του βίντεο, όπως αναφέρει το philenews, καταρρίπτει τα όσα του καταλογίζει ο Κύπριος ευρωβουλευτής, τα οποία και χαρακτηρίζει ψευδείς ισχυρισμούς.

Αναφέρει μάλιστα, πως ο Φειδίας Παναγιώτου παρουσιάζει ως μία συνεχόμενη διαδικασία δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες.

«Εάν θέλεις να είσαι πολιτικός, μάθε τους κανονισμούς. Αυτό είναι ένα παραπλανητικό βίντεο», τονίζει στην ανάρτησή του στο TikTok.

