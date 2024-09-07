Κίνα - Yagi : Τουλάχιστον δύο νεκροί και 92 τραυματίες από τον σούπερ τυφώνα

Ο σούπερ τυφώνας Yagi (Γιάγκι) στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 92 στο τουριστικό νησί Χαϊνάν, στο νότιο τμήμα της Κίνας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο Γιάγκι συνοδεύεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου ταχύτητας 234 χιλιομέτρων/ώρα κοντά στο κέντρο του, που ξερίζωσαν αναρίθμητα δένδρα, πλημμύρισαν δρόμους και ανάγκασαν 460.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη νησιωτική αυτή επαρχία, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

#SuperTyphoonYagi made landfall in China's #Hainan, disrupting lives of millions.



🌀Violent gales and heavy rain triggered widespread power outages, paralysing the tourist Island.



🌀 570,000 people have been relocated in #Guangdong as Super Typhoon Yagi made its second… pic.twitter.com/b2P8Xm5ewC — Saba Khan (@ItsKhan_Saba) September 7, 2024

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερες από 800.000 κατοικίες.

Στο Χαϊνάν κατοικούν περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο σούπερ τυφώνας Γιάγκι είναι ο ισχυρότερος που έχει εκδηλωθεί φέτος στη λεκάνη του Ειρηνικού και στις 04:00 το πρωί σήμερα ώρα Ελλάδας κατευθυνόταν προς τη βόρεια ακτή του Βιετνάμ και τον κόλπο του Τονκίν με κεραυνούς, βροχές και σφοδρούς ανέμους.

Super typhoon Yagi blows out windows in a high-rise in Haikou in Hainan, China 👀



This is one of few videos that I can't confirm is old...pic.twitter.com/0i2SqD7Io5 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 6, 2024

Ο Γιάγκι σχηματίσθηκε την 1η Σεπτεμβρίου πάνω από τη θάλασσα ανατολικά του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων. Ως τροπική καταιγίδα έπληξε το Λουζόν, το πιο πυκνοκατοικημένο νησί των Φιλιππίνων, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας 13.

Η τροπική καταιγίδα ενισχύθηκε δραματικά αργότερα μέσα στην εβδομάδα και έγινε ο ισχυρότερος στον κόσμο τροπικός τυφώνας του 2024, μετά τον κατηγορίας 5 κυκλώνα Μπέριλ στον Ατλαντικό.

