Θύελλες και ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν το νησί Χαϊνάν της Κίνας καθώς ο τυφώνας Yagi έφτασε στην ξηρά αφού σάρωσε τα νότια του Χονγκ Κονγκ, αναγκάζοντας περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της επαρχίας Χαϊνάν είπε ότι άνεμοι με ταχύτητα περίπου 245 χλμ/ώρα σαρώνουν την περιοχή.

🌀 #BreakingNews: Super Typhoon Yagi makes 2nd landfall in Xuwen County, Guangdong! 💥 With max winds at force 17 (58 m/s) and a central pressure of 925 hPa. #TyphoonYagi #Yagi #YAGI pic.twitter.com/M4jRVZcRdu — Indian Observer (@ag_Journalist) September 6, 2024

Οι εθνικές μετεωρολογικές αρχές της Κίνας δήλωσαν ότι ο Yagi ήταν ο ισχυρότερος φθινοπωρινός τυφώνας που έπληξε την Κίνα. Προέβλεψαν ότι θα έκανε μια επανερχόταν στην κομητεία Xuwen στη γειτονική επαρχία Γκουανγκντόνγκ το βράδυ της Παρασκευής.

Νωρίτερα, σχεδόν 420.000 κάτοικοι εκκένωσαν περιοχές στη Χαϊνάν, ενώ ο ίδιος αριθμός έφτασε το μισό εκατομμύριο στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η καταιγίδα έφερε ισχυρή βροχή στο μεγαλύτερο μέρος της Χαϊνάν και ορισμένες περιοχές αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος. Ισχυροί άνεμοι έπληξαν την επαρχία. Οι άνθρωποι έχτισαν φράγματα από σάκους άμμου έξω από κτίρια για να προστατευτούν από πιθανές πλημμύρες, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα σχολεία, οι μεταφορές και οι επιχειρήσεις είχαν ανασταλεί σε περιοχές της επαρχίας ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης. Ορισμένα τουριστικά αξιοθέατα έκλεισαν και όλες οι πτήσεις στα τρία αεροδρόμια του νησιού αναμενόταν να σταματήσουν την Παρασκευή.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός CCTV είπε ότι η πόλη Qinzhou στην περιοχή Guangxi εξέδωσε επίσης ειδοποίηση αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τον τυφώνα. Είπε ότι ο Yagi αναμένεται να φτάσει άλλη στην ξηρά κάπου μεταξύ της πόλης Fangchenggang της περιοχής και της παράκτιας περιοχής του βόρειου Βιετνάμ το απόγευμα του Σαββάτου. Η πόλη Beihai ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων, των επιχειρήσεων και των μεταφορών την Παρασκευή, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο, τις τραπεζικές υπηρεσίες και τα σχολεία σταμάτησαν στο Χονγκ Κονγκ, αφού οι μετεωρολογικές αρχές της πόλης σήμαναν συναγερμό Νο. 8 για τον Yagi, την τρίτη υψηλότερη προειδοποίηση σύμφωνα με το μετεωρολογικό σύστημα της πόλης.

Ο Yagi ανάγκασε περισσότερους από 270 ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο σε προσωρινά κρατικά καταφύγια και οδήγησε σε ακυρώσεις περισσότερων από 100 πτήσεων στην πόλη. Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Από την έντονη βροχόπτωση και τους ισχυρούς ανέμους έπεσαν δεκάδες δέντρα.

Ο Yagi έπληξε τις βορειοδυτικές Φιλιππίνες στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας την Τετάρτη, αφήνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους νεκρούς και άλλους 17 αγνοούμενους, επηρεάζοντας περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Περισσότεροι από 47.600 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους σε επαρχίες των Φιλιππίνων ενώ σταμάτησαν οι δραστηριότητες για δέκα ημέρες σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πυκνοκατοικημένης περιφέρειας της πρωτεύουσας, της Μανίλα.



Πηγή: skai.gr

