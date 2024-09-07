Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον κέντρου διοίκησης του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, εγκατεστημένου, κατ’ αυτές, σε κτίριο στην πόλη της Γάζας (βόρεια) όπου λειτουργούσε σχολείο, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που σήμερα συμπληρώνει ένδεκα μήνες.

Δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποιος απολογισμός των θυμάτων ως αυτό το στάδιο.

«Τρομοκράτες της Χαμάς χρησιμοποιούσαν το κέντρο διοίκησης και ελέγχου για να σχεδιάζουν και να εκτελούν τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον στρατευμάτων και «του κράτους του Ισραήλ», κατά την ανακοίνωσή τους.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε «πλήγμα ακριβείας εναντίον τρομοκρατών που δρούσαν» μέσο στο σχολείο λαμβάνοντας «μέτρα για τη μείωση του κινδύνου να πάθουν κακό άμαχοι», ιδίως με τη «χρήση πυρομαχικών ακριβείας, την επιτήρηση από αέρος και τη συλλογή επιπρόσθετων πληροφοριών».

Την 20ή Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε επίσης «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, όμως σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές στόχος ήταν σχολικό κτίριο που φιλοξενούσε εκατοντάδες εκτοπισμένους. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το Ισραήλ λέει πως πλήττει σχολικές υποδομές διότι χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς, κατηγορώντας το παλαιστινιακό κίνημα πως χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Το παλαιστινιακό κίνημα το διαψεύδει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.