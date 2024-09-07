Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή πως απετράπη «τρομοκρατική» ενέργεια εναντίον Εβραίων της Νέας Υόρκης.

Η επίθεση σχεδιαζόταν να διαπραχθεί την 7η Οκτωβρίου εν ονόματι της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από πακιστανό υπήκοο, πολίτη του Καναδά, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Ο νεαρός, 20 ετών, που ονομάζεται «Μουχάμαντ Σάχζεμπ Χαν» και χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Σάζεμπ Τζαντούν» προσπάθησε να εισέλθει στην επικράτεια των ΗΠΑ «για να διαπράξει μαζική σφαγή σε εβραϊκό κέντρο της Νέας Υόρκης» αποκαλύπτει ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Ο κατηγορούμενος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση περί την 7η Οκτωβρίου φέτος με εκπεφρασμένο στόχο να σφαγιάσει, στο όνομα του ΙΚ, όσο περισσότερους Εβραίους ήταν δυνατόν», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Pakistani National Charged for Plotting Terrorist Attack in New York City in Support of ISIS



Muhammad Shahzeb Khan, also known as Shazeb Jadoon, Attempted to Enter the United States to Carry Out a Mass Shooting at a Jewish Center in New York Cityhttps://t.co/74JCFa49LS pic.twitter.com/0whqcpFOp0 — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) September 6, 2024

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κρίστοφερ Ρέι, ο νεαρός Πακιστανός ήταν «αποφασισμένος να σκοτώσει Εβραίους εδώ στις ΗΠΑ, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη φρικιαστική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ» την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με την έρευνα του FBI και της ομοσπονδιακής εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, ο Χαν, κάτοικος Καναδά, προσπάθησε να μεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου «είχε πρόθεση να διαπράξει με αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα μαζική σφαγή σε ένδειξη υποστήριξης του ΙΚ εναντίον εβραϊκού κέντρου στο Μπρούκλιν», το ένα από το πέντε διαμερίσματα της πολυπολιτισμικής μεγαλούπολης των ΗΠΑ, της χώρας όπου ζουν οι περισσότεροι Εβραίοι στον κόσμο μετά το Ισραήλ, περίπου έξι εκατομμύρια.

Ο ύποπτος «συνελήφθη την 4η Σεπτεμβρίου στον Καναδά κατόπιν αιτήματος της ομοσπονδιακής εισαγγελίας» του Μανχάταν σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο νεαρός είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από τον περασμένο Νοέμβριο, ιδίως εξαιτίας μηνυμάτων του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κρυπτογραφημένων επικοινωνιών του και της «διανομής βίντεο και γραπτής προπαγάνδας του ΙΚ», σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Γκάρλαντ δήλωσε «βαθιά ευγνώμων στους Καναδούς εταίρους (του) διότι έδρασαν με ταχύτητα κι έθεσαν τον κατηγορούμενο υπό κράτηση».

