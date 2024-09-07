Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι, Ρεπουμπλικανός σε όλη τη ζωή του στην πολιτική, θα ψηφίσει την υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφερε σε δήλωσή του την Παρασκευή.

Προχωρά μάλιστα ένα βήμα πιο πέρα λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας κίνδυνος για την αμερικανική δημοκρατία, μια θέση όμοια με αυτή που έλαβε προ ημερών η κόρη του, Λιζ Τσέινι.

«Στα 248 χρόνια ιστορίας του έθνους μας, δεν υπήρξε ποτέ άτομο που να αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία μας από τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο 83χρονος Τσέινι για τον πρώην πρόεδρο και υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών. «Προσπάθησε να κλέψει τις τελευταίες εκλογές χρησιμοποιώντας ψέματα και βία για να διατηρηθεί στην εξουσία, αφού οι ψηφοφόροι τον είχαν απορρίψει. Δεν μπορούμε ποτέ να του εμπιστευτούμε ξανά την εξουσία.

«Ως πολίτες, ο καθένας μας έχει καθήκον να βάλει τη χώρα πάνω από τον κομματισμό για να υπερασπιστεί το σύνταγμά μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα δώσω την ψήφο μου στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις», είπε.

Πηγή: skai.gr

