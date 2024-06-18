Η Κίνα επέκρινε σήμερα τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος ζήτησε χθες Δευτέρα το Πεκίνο να πληρώσει το τίμημα για την υποστήριξη που φέρεται να προσφέρει στη Ρωσία στον πόλεμό της στην Ουκρανία.

«Του ζητάμε να σταματήσει να επιρρίπτει την ευθύνη σε άλλους και να σπέρνει τη διχόνοια, να μη ρίχνει λάδι στη φωτιά (…) και να κάνει κάτι συγκεκριμένο για την πολιτική διευθέτηση της κρίσης», δήλωσε ο Λιν Ζιάν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών όταν ρωτήθηκε για το θέμα.

Χθες ο Στόλτενμπεργκ εκτίμησε ότι «η Κίνα τροφοδοτεί τη μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» και «ταυτόχρονα θέλει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τη Δύση».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως το Πεκίνο δεν μπορεί να τα έχει όλα: «Κάποια στιγμή – εκτός εάν η Κίνα αλλάξει πορεία – οι Σύμμαχοι θα πρέπει να επιβάλουν (μέτρα που θα έχουν) ένα κόστος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

