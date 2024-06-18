Η Πιονγκγιάνγκ έχει στολιστεί για να υποδεχτεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους δρόμους της πόλης να είναι γεμάτοι με ρωσικές σημαίες και πορτρέτα του Ρώσου προέδρου.

Πλάνα που κοινοποίησε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti δείχνουν πινακίδες που καλωσορίζουν τον Πούτιν και προπαγανδιστικές αφίσες της Βόρειας Κορέας. Επίσης στους κεντρικούς δρόμους, διακρίνονται Βορειοκορεάτες, αλλά όχι όσοι θα περίμενε κανείς.

«Η φιλία μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας είναι αιώνια», αναγράφει μια πινακίδα έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Σουνάν της Πιονγκγιάνγκ.

«Καλωσορίζουμε θερμά τον σύντροφο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν», αναφέρει μια άλλη.

Ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τη Βόρεια Κορέα για τη «σθεναρή στήριξή» στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, ενόψει της πρώτης επίσκεψής του στην Πιονγκγιάνγκ εδώ και 24 χρόνια.

Ο Πούτιν θα συναντήσει τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα θα οικοδομήσουν από κοινού την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρασία, θα αντιμετωπίσουν τις δυτικές κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ανεξάρτητα συστήματα συναλλαγών, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο άρθρο του για το βορειοκορεατικό πρακτορείο Rodong Sinmun, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε στη σιβηρική πόλη Γιακούτσκ προτού αναχωρήσει για τη Βόρεια Κορέα και το Βιετνάμ.

