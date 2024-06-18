Διίστανται οι απόψεις στη Βρετανία για την επίδραση της μετανάστευσης

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η πλειοψηφία των Βρετανών πιστεύει πως ο αντίκτυπος της μετανάστευσης στον κοινωνικό ιστό της χώρας είναι μάλλον αρνητικός παρά θετικός, σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό του Sky News με αφορμή την έντονη προεκλογική συζήτηση για το θέμα.

Συγκεκριμένα, το 43% των ερωτηθέντων απάντησε πως η μετανάστευση επηρεάζει αρνητικά τη βρετανική κοινωνία, έναντι ποσοστού 35% που θεωρεί την επίδραση θετική. Το 17% θεωρεί πως ο αντίκτυπος είναι ουδέτερος.

Αν και τα ποσοστά διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, μόνο στο Λονδίνο και στη Σκωτία η πλειοψηφία έχει περισσότερο θετική γνώμη για τη μετανάστευση.

Ως προς τις ηλικιακές κατηγορίες, το 54% των ερωτηθέντων από 18 έως 24 ετών θεωρεί θετική επίδραση τη μετανάστευση, ενώ στις ηλικίες άνω των 65 ετών το 58% απαντά πως η επίδραση είναι αρνητική.

Στο ερώτημα, ωστόσο, για την επίδραση της μετανάστευσης στην οικονομία της Βρετανίας οι απόψεις είναι πιο μοιρασμένες. Το 39% λέει πως η μετανάστευση έχει θετικό αντίκτυπο και το 37% πως έχει αρνητικό.

Στο ίδιο ερώτημα, θετικοί ως προς τον οικονομικό αντίκτυπο της οικονομίας είναι κυρίως οι άνδρες, σε ποσοστό 43% έναντι 34% μεταξύ των γυναικών.

Στην περίπτωση μείωσης της μετανάστευσης οι Βρετανοί στην πλειοψηφία τους θεωρούν πως θα προέκυπτε αρνητικός αντίκτυπος στη λειτουργία του συστήματος υγείας NHS, της εστίασης, των πανεπιστημίων και της κοινωνικής μέριμνας, αλλά θετικός αντίκτυπος ως προς τη στέγαση.

Εξάλλου, οι Βρετανοί πολίτες θεωρούν πως τα κόμματα δεν λένε την αλήθεια για αυτό που πιστεύουν για τη μετανάστευση - συγκεκριμένα σε ποσοστό 52% για τους Εργατικούς και 49% για τους Συντηρητικούς. Αντιθέτως, το 60% θεωρεί πως το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ λέει πραγματικά αυτά που πιστεύει ως προς το ζήτημα.

Ως προς τα αίτια της μετανάστευσης, οι περισσότεροι Βρετανοί αποδίδουν τις μετακινήσεις πληθυσμών στον πόλεμο, τη φτώχεια και τις συμμορίες εγκλήματος και διακίνησης. Μόνο το 1% θεωρεί πως τα μεταναστευτικά ρεύματα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Άλλη δημοσκόπηση ενόψει των εκλογών, που αναφέρεται στις δεσμεύσεις των κομμάτων, δείχνει πως πάνω από έξι στους δέκα Βρετανούς (62%) πιστεύουν ότι το Συντηρητικό Κόμμα του Ρίσι Σούνακ δεν θα μπορέσει να βρει τα χρήματα για να καλύψει τα μέτρα που παρουσίασε στο μανιφέστο του. Το αντίστοιχο ποσοστό για το Εργατικό Κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ είναι 50%.

Συνολικά το 63% των Βρετανών θεωρεί πως το μανιφέστο των Εργατικών θα συνιστούσε θετική αλλαγή για τη χώρα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το μανιφέστο των Συντηρητικών είναι 40%.

