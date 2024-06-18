Η Ουγγαρία δεν αντιτίθεται πλέον στην επιλογή του Μαρκ Ρούτε ως επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ανέφεραν σήμερα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, αφού ο απερχόμενος Ολλανδός πρωθυπουργός και ο Ούγγρος ομόλογός του συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ενώ η Σλοβακία εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα του Ρούτε.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά την Ουγγαρία», ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ολλανδός, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον κ. Όρμπαν

Επικαλούμενα πηγές, τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης NOS και RTL ανέφεραν ότι ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δεν επανέλαβε το αίτημά του να ζητήσει ο Ρούτε συγγνώμη γι' αυτό που ο Ορμπάν είχε χαρακτηρίσει «προβληματικές» απόψεις για την Ουγγαρία.

Η συγγνώμη αυτή ήταν ένας από τους δύο όρους που είχε θέσει η Ουγγαρία για να εγκρίνει τον Ρούτε ως διάδοχο του Γενς Στόλτενμπεργκ στο πηδάλιο του ΝΑΤΟ.

Ο άλλος όρος -η εγγύηση ότι η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να παράσχει χρηματοδότηση για την Ουκρανία ούτε να στείλει προσωπικό στην εμπόλεμη χώρα- ικανοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Στόλτενμπεργκ.

Εξάλλου ο Πρόεδρος της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι δήλωσε επίσης σήμερα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υποστηρίξει τον Ρούτε ως επόμενο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα του Ρούτε ως διαδόχου του Στόλτενμπεργκ, ο οποίος θα αποχωρήσει τον Οκτώβριο από την ηγεσία του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία είχε δηλώσει τον Απρίλιο στους συμμάχους της ότι θα υποστηρίξει επίσης τον Ρούτε. Μετά τη σημερινή δήλωση και της Σλοβακίας υπέρ της υποψηφιότητάς του, μόνο η Ρουμανία δεν έχει δώσει ακόμα πράσινο φως για τον Ρούτε, επισημαίνει το Ρόιτερς.

Το ΝΑΤΟ λαμβάνει αποφάσεις με συναίνεση, έτσι οποιοσδήποτε υποψήφιος χρειάζεται την υποστήριξη και των 32 συμμάχων.

