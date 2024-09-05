Ο υπερτυφώνας Γιάγκι που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά στη νότια Κίνα, κατευθύνεται προς τη νήσο Χαϊνάν.

Τα σχολεία έκλεισαν προσωρινά και πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στη νότια Κίνα, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Γιάγκι, που πλέον έχει καταταχθεί στην κατηγορία του υπερτυφώνα και κατευθύνεται προς τη νήσο Χαϊνάν.

Η τροπική καταιγίδα σάρωσε αυτήν την εβδομάδα τις Φιλιππίνες, προκαλώντας κατολισθήσεις που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ενώ τώρα διασχίζει τη Νότια Σινική Θάλασσα κατευθυνόμενη προς τα δυτικά και την επαρχία Χαϊνάν στη νότια Κίνα.

Σύμφωνα με το Xinhua, η Γιάγκι ενισχύθηκε στη θάλασσα και πλέον κατατάσσεται στους υπερτυφώνες, ενώ συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με έως και 209 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει στις ακτές αύριο, Παρασκευή, το απόγευμα είτε της Χαϊνάν είτε της γειτονικής της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ.

Στο μεταξύ τα σχολεία έκλεισαν προσωρινά όπως και ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφοράς σήμερα το μεσημέρι τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) στην Χάικου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χαϊνάν.

Ο Γιάγκι μπορεί εξάλλου να παρακάμψει το Χονγκ Κονγκ, όπου το τρίτο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού (T8) θα εκδοθεί σήμερα στις 18:20 τοπική ώρα (13:20 ώρα Ελλάδος) από το μετεωρολογικό παρατηρητήριο της πόλης.

Η αεροπορική εταιρεία Hong Kong Express ανακοίνωσε ότι ανέβαλε έξι πτήσεις, ενώ η νέα εταιρεία Greater Bay Airlines ακύρωσε τέσσερις και επαναπρογραμμάτισε δύο.

«Ο Γιάγκι θα διατηρήσει την ένταση υπερτυφώνα και θα παρακάμψει το Χονγκ Κονγκ περίπου 300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά (της πόλης) αύριο το πρωί», ανακοίνωσε το παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ.

Μετά την Κίνα, ο Γιάγκι θα κατευθυνθεί προς το Βιετνάμ, όπου απειλεί τις περιφέρειες του βορείου τμήματος της χώρας, κοντά στον πολύ γνωστό κόλπο του Χαλόνγκ, που έχει καταχωρισθεί στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Βιετνάμ εξέδωσε συναγερμό σήμερα και πάνω από 2.700 στρατιωτικοί έχουν κινητοποιηθεί καθώς πλησιάζει ο Γιάγκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

